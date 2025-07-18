大聯盟112勝老將吉布森等不到機會宣布退役 ：很想再投一次…

▲吉布森（Kyle Gibson）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

擁有大聯盟112勝資歷的37歲吉布森（Kyle Gibson）於美國時間7月17日（台灣時間18日）正式宣布結束球員生涯。

吉布森在2009年美國職棒選秀中於首輪第22順位被明尼蘇達雙城選中，並於2013年登上大聯盟。隔年繳出13勝，首次達成單季雙位數勝投。之後陸續效力過遊騎兵、費城人、金鶯等隊，上一季則在紅雀出賽，合計30場繳出8勝8敗、防禦率4.24。

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去年球季結束後，他成為自由球員，今年3月與金鶯重新簽約，然而只在大聯盟出賽4場，戰績0勝3敗，防禦率高達16.78。5月被球隊移出40人名單（DFA），隨後遭到釋出。

他之後與坦帕灣光芒簽下小聯盟合約，在3A登板4場，拿下1勝0敗，防禦率僅0.52，但在6月底選擇離隊。

根據《路透社》與《新聞週刊》等美媒報導，吉布森在一檔Podcast節目中說明退休決定，「球隊沒有空出的名額，所以我選擇了跳脫合約。雖然他們說我可能有機會（升上大聯盟），但最後並沒有成真。」

他也坦言，「當時剛好和家人一起在湖邊度假，我一直在等電話，但幾乎沒什麼聯絡。其實我真的很想再投一次大聯盟的比賽。」最終他決定結束職業生涯。

吉布森的大聯盟生涯共計出賽334場，戰績112勝111敗，防禦率4.60。