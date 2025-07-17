獅北上新莊兩日吸金破7百萬！大巨蛋預售再破4萬張　球團感性致謝

▲統一獅北上新莊雙戰開紅盤，兩日吸金破7百萬 。（圖／統一獅提供）

記者王真魚／綜合報導

受到台南棒球場場地損壞影響，統一獅本週將主場移師新莊棒球場，16、17日對戰富邦悍將兩場比賽皆吸引破萬人進場，分別為10132人與10747人，連續兩日締造隊史在新莊的主場紀錄。兩場票房合計達520萬元，加上熱銷商品收入約200萬元，總收益達720萬元。

延續前一日熱潮，統一獅今晚再度吸引10747名球迷湧入新莊棒球場超越首戰的10132人，連兩日開出票房紅盤，也刷新球隊在新莊擔任主場時的平日進場新高。

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值得一提的是，這場賽事同時擠進本季新莊球場進場人數前五名，前四名皆為地主隊富邦悍將主場賽事，顯見統一獅「北漂主場」的吸票實力不容小覷。

獅隊表示，這次北上兩連戰不僅展現球迷高人氣與強大支持，更為接下來的大巨蛋主題戰打下亮眼起點。25日至27日將在台北大巨蛋對戰中信兄弟，搭配年度重頭戲「超人力霸王」聯名主題日，預售票熱銷將近4萬張，三場比賽全數突破萬人，其中周六（26日）場次已逼近2萬張。

此外，超人力霸王主題曲原唱團體「Voyager」也將於三連戰中每場五局中場現身演出，帶來原汁原味的熱情演唱，勢必成為球季中最具話題的主題活動之一。