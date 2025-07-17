富邦贏球仍有隱憂　陳金鋒：得點圈進攻做得不夠好

▲ 陳金鋒。（圖／記者王真魚攝）



記者胡冠辰／新北報導

富邦悍將在17日晚間以4比1擊退統一獅，主砲張育成單場雙響砲包辦4分打點成為致勝關鍵，先發投手魔力藍穩定主投壓制對手奪下勝投；不過總教練陳金鋒賽後談話仍不滿球隊進攻細節的執行力，直言：「這場比賽我們可以做得更好，該得分的時候還是沒把握。」

比賽前5局雙方互有攻勢但均無建樹，6局上半悍將張育成鎖定胡智為失投球轟出左外野2分砲，富邦2比0率先突破僵局；7局上半2出局後富邦攻勢再起，范國宸敲安後，張育成再補上單場第2發全壘打，雙響砲的瘋狂表現助隊再添2分，富邦將比數擴大為4比0。

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陳金鋒肯定張育成的穩定火力表現：「他表現非常好，不過其他進攻機會其實沒有把握好。」鋒總指出比賽中曾出現一三壘與滿壘機會，但打者臨場判斷與處理仍有進步空間。

▲張育成開轟。（圖／富邦悍將提供）

接著陳金鋒語重心長的表示：「我們不是不能上壘，是在跟投手對決這一塊沒做好，有時候不用安打也能得分的機會，我們卻沒把握。」他特別提到蔡佳諺在滿壘時的打席選球問題，並說「那幾顆球的位置都不好，對方當下想要雙殺，我們卻往下打，這就是需要學習的地方。」

鋒總認為球員們在關鍵時刻容易「急了」，導致判斷錯誤與打擊策略失焦，並強調，「如果遇到這種情況，投手本來就不會投出很好打的球，重要的是要冷靜對決。」

談到本場比賽由戴培峰擔任先發捕手，鋒總也解釋了排兵佈陣，「職業球隊不可能每天都叫同一位捕手上，豊暐今天手腕不舒服，也不能勉強上場，我們讓捕手輪替，是希望每個人都能了解投手狀況，避免過度依賴。」

至於先發投手魔力藍近期表現回穩，陳金鋒透露與投捕教練團隊溝通良好密不可分，「剛開始不太了解投手習性，出現些狀況，但教練們有協助引導，這一塊慢慢穩定，現在都處理得不錯。」

至於中繼投手林栚呈遭強襲球擊中退場，鋒總最後回應，「還好，打在大腿有肉的地方。」同時他也說明接替的陳仕朋本來就有安排待命出賽，「因為明星賽前會有五天沒出賽，投手教練安排他丟一局維持狀態。」