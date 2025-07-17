統一獅雙韓援文慧真、安惠志solo韓國舞曲！舞蹈動作驚豔全場

▲安惠志solo韓國舞曲，個人特色舞蹈動作驚豔全場。（圖／統一獅提供）

記者王真魚／綜合報導

統一本周三、四移至新莊棒球場舉行主場賽事，五局中場都有安排女孩表演，除了昨日有Yuki和包子的星光女孩秀，今日更有UniGirls新韓援文慧真、安惠志Kpop solo秀，給予北部獅迷更特別的音樂和表演饗宴。

首先登場的是文慧真，懷舊舞曲集錦加上休閒打扮，讓球迷一秒回到復古韓曲時代，她表示，第一次在澄清湖表演是小虎隊的「青蘋果樂園」，這次也選擇韓國懷舊，「希望透過這次的機會讓球迷知道，如果沒有這些前輩，之後也不會有這些Kpop組曲，啦啦隊也無法表演Kpop，想透過這個機會告訴大家前輩們的重要性。」

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上週六甫於澄清湖表演結束後，不到一個禮拜馬上銜接第二次表演，文慧真表示，當時表演結束，得知有機會可以在新莊表演，這幾天她也思考許多，最後選擇自己最擅長的曲風，但因為準備時間較短，過程非常緊張。





▲文慧真solo韓國舞曲，個人特色舞蹈動作驚豔全場。（圖／統一獅提供）

安惠志則選擇節奏感十足的韓風組曲，不僅有大張力舞蹈動作，過程也結合地板動作，讓球迷十分驚豔，紛紛舉起手機錄影。安惠志表示，球迷們都知道新莊棒球場有新莊大舞廳之稱，上次表演比較簡單，這次想讓球迷看到她也會跳一些比較帥氣性感與複雜的動作，所以在編舞上花費很大的心思。

第二次表演選擇自己最熟悉的風格，安惠志說，「我覺得今天表現得很棒，表演前後都有聽到球迷的喊聲和回饋，感覺他們也很投入在看表演。」雖然在表演前一度因雨勢導致場地較溼滑，但安惠志依然將自我狀態準備好，展現最佳狀態。文慧真原先擔心自己會跌倒，進而影響表現，不過整場表演她都十分投入，她非常開心，更提到有球迷在表演後送自製加油看板，她覺得非常窩心。

文慧真、安惠志近期在應援上逐漸跳出屬於她們的特色，應援團長York獨樹一幟的大張力動作也漸漸渲染到文慧真。文慧真表示，前幾場還是對應援曲出現的時機不太熟悉，不過因為有了這幾場的經驗，熟能生巧，慢慢放開跳應援。

因台南棒球場受到颱風影響，文慧真和安惠志因緣際會「解鎖」新莊棒球場應援舞台，安惠志說，「這兩天在應援的時候，我覺得燈光效果與乾冰都非常神奇，不過畢竟台南棒球場才是我們的主場，很期待去台南球場應援。」

這兩天在新莊球場迎來許多北部獅迷，文慧真表示，即使在北部，也有很多球迷進場為選手加油，和女孩一起應援，相信回到台南球場後，會有更多球迷一起進場AAOA。安惠志也謝謝球迷為她們加油，希望在之後能成為和球迷互動良好的啦啦隊。