雙響砲帶頭打、隊長場下撐！　張育成全場最佳也最暖心

記者胡冠辰／綜合報導

富邦悍將17日晚間迎戰統一獅，悍將憑藉主砲張育成單場雙響砲貢獻4分打點，最終就以4比1擊退統一獅，收下勝利；賽後張育成淡定表示：「就是積極出棒，打到球心，讓球自然飛出去。」對於昨天失誤遭球迷辱罵的隊友林岳谷，張育成也有話要說。

▲張育成開轟。（圖／富邦悍將提供）



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比賽前5局兩隊互有攻勢但無人得分，6局上半悍將率先突破，張育成面對胡智為失投球一棒掃出左外野，形成帶有2分打點的全壘打，為富邦2比0打破僵局。

7局上半范國宸敲出安打後，張育成再度上演「重炮秀」完成單場雙響，助隊再添2分，最終富邦悍將4比1收下比賽，贏得勝利。

「其實也沒什麼特別，就是剛好打到球心，那一顆仰角很高，加上可能有風，就飛得比較遠。」張育成談起第2發全壘打時語氣平實，「我只專注在自己想打的那個位置，就算被釣到也沒關係，就是要積極出棒。」

儘管這場比賽是由統一獅借用新莊球場作為「主場」，但悍將球迷依然熱情進場應援，張育成也特別感謝球迷的力挺：「雖然這是對方借我們主場，但球迷還是很多人來幫我們加油，很感動，希望未來有更多球迷進場，給我們鼓勵。」

談到前一天林岳谷發生守備失誤後遭受部分球迷批評，身為隊長的張育成也語重心長的表示：「我們球員不是每天表現都很好，希望大家多多鼓勵、不要責罵，我們真的都很努力。」

隨後張育成也分享自己當下作為，並提到自己身為隊長的重要性：「當下當然有安慰他，我覺得隊長就是在誰失誤時第一時間要去激勵、鼓勵他，不管年紀或經驗，每個人都可能會失誤，我們要做的是彼此鼓勵、一起把球隊撐起來。」