張育成雙響包辦全隊分數！　悍將4比1力退統一獅

▲張育成開轟。（圖／富邦悍將球團提供）



記者胡冠辰／綜合報導

富邦悍將17日晚間迎戰統一獅，悍將憑藉主砲張育成單場雙響砲貢獻4分打點，最終就以4比1擊退統一獅，收下勝利。

本場比賽富邦悍將由洋投魔力藍掛帥先發，統一獅則派出年輕投手林詔恩應戰。兩位投手開局表現穩健，首局儘管悍將靠蔡佳諺的二壘安打攻佔得點圈，但無功而返；獅隊方面則在林安可與胡金龍連線擊出安打與二壘安打，一度攻佔得點圈，但同樣遭到魔力藍封鎖。

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比賽僵局直到6局上半才被悍將打破，3棒范國宸先是敲出安打，隨後重砲一壘手張育成面對胡智為轟出2分打點的左外野全壘打，悍將2比0率先破蛋。

▲ 林栚呈遭強襲球打到，面露痛苦。（圖／富邦悍將球團提供）

7局上半2出局後富邦攻勢再起，范國宸敲安後，張育成再補上單場第2發全壘打，雙響砲的瘋狂表現助隊再添2分，富邦將比數擴大為4比0。

此時富邦投手群卻在7局下半傳出傷情，中繼投手林栚呈被強襲球打到目前退場治療，悍將改推本季首度中繼上場的陳仕朋臨危受命登板救援，陳仕朋總計被打1支安打丟了1分，富邦悍將7局結束以4比1領先。

8、9兩局富邦悍將接替上來的富蘭戈與張奕都未再讓統一打線越雷池一步，最終富邦4比1收下比賽，喜迎勝利。