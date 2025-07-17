運動雲

>

張育成雙響包辦全隊分數！　悍將4比1力退統一獅

▲張育成開轟。（圖／富邦悍將球團提供）

▲張育成開轟。（圖／富邦悍將球團提供）

記者胡冠辰／綜合報導

富邦悍將17日晚間迎戰統一獅，悍將憑藉主砲張育成單場雙響砲貢獻4分打點，最終就以4比1擊退統一獅，收下勝利。

本場比賽富邦悍將由洋投魔力藍掛帥先發，統一獅則派出年輕投手林詔恩應戰。兩位投手開局表現穩健，首局儘管悍將靠蔡佳諺的二壘安打攻佔得點圈，但無功而返；獅隊方面則在林安可與胡金龍連線擊出安打與二壘安打，一度攻佔得點圈，但同樣遭到魔力藍封鎖。

[廣告]請繼續往下閱讀...

比賽僵局直到6局上半才被悍將打破，3棒范國宸先是敲出安打，隨後重砲一壘手張育成面對胡智為轟出2分打點的左外野全壘打，悍將2比0率先破蛋。

▲。（圖／富邦悍將球團提供）

▲ 林栚呈遭強襲球打到，面露痛苦。（圖／富邦悍將球團提供）

7局上半2出局後富邦攻勢再起，范國宸敲安後，張育成再補上單場第2發全壘打，雙響砲的瘋狂表現助隊再添2分，富邦將比數擴大為4比0。

此時富邦投手群卻在7局下半傳出傷情，中繼投手林栚呈被強襲球打到目前退場治療，悍將改推本季首度中繼上場的陳仕朋臨危受命登板救援，陳仕朋總計被打1支安打丟了1分，富邦悍將7局結束以4比1領先。

8、9兩局富邦悍將接替上來的富蘭戈與張奕都未再讓統一打線越雷池一步，最終富邦4比1收下比賽，喜迎勝利。

關鍵字： CPBL中華職棒富邦悍將張育成統一獅

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

「7比0還打得這麼緊張！」平野認為不應該：選手呈現軟弱那一面

「7比0還打得這麼緊張！」平野認為不應該：選手呈現軟弱那一面

山本沒拍到合照被P進去　大谷翔平「畢冊式惡搞」超爆笑

山本沒拍到合照被P進去　大谷翔平「畢冊式惡搞」超爆笑

富邦林岳谷遭不當言論攻擊　球團與經紀公司採取法律行動

富邦林岳谷遭不當言論攻擊　球團與經紀公司採取法律行動

單局2失誤成敗因　林岳谷致歉懇請勿波及：請不要辱罵我的另一半

單局2失誤成敗因　林岳谷致歉懇請勿波及：請不要辱罵我的另一半

張育成雙響包辦全隊分數！　悍將4比1力退統一獅

張育成雙響包辦全隊分數！　悍將4比1力退統一獅

終於有動作？勇士即將簽下霍佛德、梅爾頓　下季可能先發曝

終於有動作？勇士即將簽下霍佛德、梅爾頓　下季可能先發曝

重磅卡司！悍將8月大巨蛋主場預售　FTIsland、權恩妃來了

重磅卡司！悍將8月大巨蛋主場預售　FTIsland、權恩妃來了

莎菈與江坤宇「專屬暗號」趣味互動曝光　笑稱：不只他啦！

莎菈與江坤宇「專屬暗號」趣味互動曝光　笑稱：不只他啦！

台韓都超前部署！日監督井端弘和備戰WBC最擔憂投球計時規定

台韓都超前部署！日監督井端弘和備戰WBC最擔憂投球計時規定

勇士以為霍佛德上周會簽約卻落空　湖人仍不放棄搶人

勇士以為霍佛德上周會簽約卻落空　湖人仍不放棄搶人

【12天狂抽血】台師大學生兩手都是洞！教練嗆休學：抗壓性差

熱門新聞

「7比0還打得這麼緊張！」平野認為不應該：選手呈現軟弱那一面

山本沒拍到合照被P進去　大谷翔平「畢冊式惡搞」超爆笑

富邦林岳谷遭不當言論攻擊　球團與經紀公司採取法律行動

單局2失誤成敗因　林岳谷致歉懇請勿波及：請不要辱罵我的另一半

張育成雙響包辦全隊分數！　悍將4比1力退統一獅

終於有動作？勇士即將簽下霍佛德、梅爾頓　下季可能先發曝

讀者回應

﻿

熱門新聞

17比0打得這麼緊張！平野直指選手軟弱

2山本沒拍到被P合照　大谷惡搞超爆笑

3林岳谷遭不當言論攻擊　富邦採取法律行動

4女友竟遭波及被罵 林岳谷失誤致歉

5張育成雙響率悍將4比1勝統一獅

最新新聞

1陳金鋒點名富邦攻擊選球與心態失衡問題

2北漂獅已吸金7百萬！大巨蛋也開紅盤

3挪威滑雪傳奇遭雷擊身亡！享年49歲

4拚進瓊斯盃　阿拉薩入選中華男籃超感恩

5「只想積極出棒」 張育成雙響轟垮統一

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

李多慧送福利應援表演服超辣！　粉絲瘋喊：眼睛不知道該看哪裡

李多慧應援穿超辣大放福利　粉絲暴動：不知該看哪裡了

睽違386天奪MVP！　蘇智傑復出猛打：希望不是曇花一現

「就像當年在新莊季後賽」　餅總開心逆轉勝：帶給獅迷歡樂

【珠珠寶貝大爆改】#李珠珢 齊短髮亮相！熱跳《Good Thing》畫面太香

【令人心痛】台師大女足被逼「抽血換學分」　她摘墨鏡哽咽：該遮掩的不是我

【女足抽血案】哨子都吹了就大聲點！　女足受害學生：要讓做壞事的人害怕

【案情反轉】隔壁狂敲吵鬧！報警發現竟是鄰居求救訊號

【12天狂抽血】台師大學生兩手都是洞！教練嗆休學：抗壓性差

【血汗陳情】2勇消殉職「市府未給資料」　同事淚：消防員命這麼賤嗎
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366