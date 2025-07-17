孫易磊飆6K無失分好！火腿打線卻熄火0比5敗給養樂多

▲孫易磊 。（圖／截自太平洋聯盟TV）

記者王真魚／綜合報導

日本職棒二軍17日賽事，北海道日本火腿在鎌谷主場迎戰東京養樂多，旅日台灣投手孫易磊擔任先發，繳出5局無失分的精采內容，無奈隊友火力熄火，最終球隊仍以0比5落敗。

年僅21歲的孫易磊本場主投5局僅用73球，被敲1支安打，送出6次三振，僅1次四壞與1次觸身球，毫無失分，展現穩定壓制力。他在前兩局雖讓對手靠保送上壘，但隨即回穩封鎖攻勢，並於第3、4局演出三上三下，第5局也順利守下，球速最快152公里，二軍防禦率僅1.90。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第6局由維赫森（Drew VerHagen）接替登板，雖出現3次四壞球，仍驚險守住無失分。但比賽於第7局出現轉折，金村尚真登板後被擊出安打，隨後遭西村瑠伊斗與濱田太貴連續敲出適時二壘安打，丟掉2分。

9局上，火腿換投池田隆英，他接連投出兩次四壞球，讓養樂多攻佔二三壘，隨後被對手以短打再添1分。之後又形成滿壘局面，堀瑞輝接手後卻連續出現四壞與暴投，再度失分，總計該局失掉3分。

打線方面，日本火腿無法突破養樂多穩定的投手群，全場僅擊出4支安打、未能得分。全隊打線唯一亮點為松本剛，他單場敲出3安，表現最為亮眼。