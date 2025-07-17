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職棒工會聲援台師大女足抽血事件：體育生不該被例外對待！

記者王真魚／綜合報導

針對台灣師大女足事件引發社會關注，中華職棒球員工會16日發出正式聲明，強調體育生不應成為教育制度中的「制度性例外」，並嚴正呼籲相關單位建立完善的體育研究倫理審查制度，捍衛學生身體自主權與人身尊嚴。

日前台師大女足傳出教練要求學生配合研究抽血，甚至涉嫌由非醫事人員執行採血，並以學分及出賽機會為交換條件，引發高度爭議。對此，中職工會發聲表示，「學生運動員永遠不只是運動員，我們首先是人，是學生。」

工會指出，類似情況絕不該發生在任何學術體系，卻在體育班與體育生身上屢見不鮮。聲明強調：「體育生的處境不會隨著年齡改善，反而在升學、學分與場上機會的壓力下，陷入更深層的壓迫。」

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工會提三訴求：建立體育研究倫理審查制度

工會呼籲主管機關應立即建立具體制度，保障體育生在教育體系中的基本權利，包括：

1.所有涉及生理數據研究者須通過倫理審查。

2.參與研究必須取得自主書面同意，嚴禁以學業或出賽為交換條件。

3.設立退出與申訴機制，保障學生拒絕權益與後續公平待遇。

工會也表示，支持運動科學的發展，但前提必須是尊重與保護學生的身體與選擇權，不容許任何以「紀律」之名剝奪人權的作法。

聲援女足學生　不排除法律支援

中職工會強調，台師大女足揭露的是整體體育制度的結構性問題，「這不只是個案，而是體育體制長期漠視學生權利的冰山一角。」

工會對挺身發聲的學生表達敬意，並承諾將持續提供必要協助，包含研擬訴訟支援，確保學生運動員能在安心、公平的環境中成長學習。

▲▼ 台師大女足抽血案女學生說明說明 。（圖／記者徐文彬攝）

▲台師大女足抽血案女學生日前出面說明。（圖／記者徐文彬攝）

關鍵字： 教育體育倫理審查學生權益社會關注

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