台美混血女泳將世大運首戰破全國紀錄　韓安齊200仰、400接都晉級

▲韓安齊200仰2分11秒96，破全國紀錄晉級準決賽。（圖／大專體總提供）

記者游郁香／綜合報導

去年登上奧運殿堂的台美混血女泳將韓安齊，今（17）日迎來本屆世大運首秀，她先在女子200公尺仰式預賽游出2分11秒96破全國紀錄，總排名第10挺進複賽，隨後又與隊友劉姵吟、邱羿臻和廖祐菲在4x100公尺自由式接力繳出3分47秒07壓線晉級。

就讀美國德州大學奧斯汀分校的20歲混血女將韓安齊，去年首次登上五環殿堂，在巴黎奧運200公尺混合式預賽中游出2分13秒97，原本排名小組第2，卻因蝶腳動作未同步遭判失格，雖然有些可惜，仍是寶貴的經驗。

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▲台美混血女泳將韓安齊。（圖／翻攝自IG／angelacoeee）

韓安齊在德國萊茵魯爾世大運游泳首日賽程傳出捷報，她在200公尺仰式預賽登場，繳出2分11秒96破全國紀錄，名列分組第5、總排名第10，順利前進準決賽；隊友邱羿臻也在50公尺蝶式飆出超出個人賽前預期的26秒98，總排名第12晉級，另一位台灣好手劉姵吟則繳出27秒48、排在第21無緣晉級。

▲邱羿臻50蝶預賽游出26秒98，晉級準決賽。（圖／大專體總提供）

韓安齊隨後與劉姵吟、邱羿臻和廖祐菲出戰4x100公尺自由式接力，攜手游出3分47秒07，分組排名第5、總排第8搶下最後一席晉級資格。

首次參加世大運的邱羿臻表示，比賽氛圍蠻歡樂，不過有點緊張，原本她以為自己的成績會落在27秒，沒想到游出26秒98，接力項目也與隊友並肩作戰挺進複賽。