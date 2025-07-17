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奎瓦斯告別KT巫師！球團將「最高禮遇」送行　台灣可能是下一站

▲奎瓦斯 （ William Cuevas） 。（圖／截自William Cueves IG）

▲奎瓦斯 （ William Cuevas） 。（圖／截自William Cueves IG）

記者王真魚／綜合報導

效力韓職KT巫師隊長達七年的外籍投手奎瓦斯（William Cuevas），正式與球隊告別。KT預計將於7月20日主場迎戰韓華鷹賽前，為這位老將舉辦歡送儀式。韓媒報導指出，奎瓦斯下一站也可能來台發展。

KT巫師球團表示，「奎瓦斯是長期為球隊奉獻的選手，將以最高的禮遇向他道別。」 根據韓媒報導，KT將在當天於球場大螢幕播放庫埃瓦斯過去的精彩片段，並致贈紀念禮物，隨後他也將與隊友合影，向球迷做最後道別。

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自2019年加盟KT以來，奎瓦斯出賽149場，繳出55勝45敗、防禦率3.93的成績，是球隊倚重的先發戰力之一。他的代表作包括2021年例行賽龍頭決定戰，僅休兩天便登板投出7局無失分、8次三振的壓制表現，助隊搶下第一名，同年更在韓國大賽首戰中帶領球隊奪下隊史首冠。

2022年他因手肘傷勢解約，卻未立即離韓，反而主動協助新洋投班傑明（Wes Benjamin）適應當地生活，展現罕見情誼。隔年傷癒回歸，2023年賽季繳出12勝0敗、防禦率2.60的亮眼數據，成為球隊逆轉氣勢的關鍵人物。 不過本季球威明顯下滑，出賽18場僅拿下3勝10敗，防禦率高達5.40，最終被球團做出更換決定。

報導中指出，奎瓦斯在收到退團通知後，依然展現從容態度，並與外籍隊友耶穌（Emanuel De Jesus）、羅哈斯二世（Mel Rojas Jr.）及其家人前往濟州島旅行，留下最後回憶。

他也出席7月15日於水原市舉辦的KT隊內歡送聚餐，並在現場向接替他的墨菲（Patrick Murphy）提供許多建言。 儘管告別韓職，奎瓦斯的棒球生涯仍將持續。KT相關人士透露，「他已收到來自台灣、墨西哥等地的入團邀請，未來應會轉戰其他聯盟。」

兄弟球團日前也證實，「有與William Cuevas團隊接觸，不過進一步的消息還是需要等待球隊官宣確認」。 目前兄弟投手戰力吃緊，一軍洋投有黃博多、李博登、羅戈。二軍有德保拉在養傷，以及狀況較不明朗的黃勝，報到後至今一球未投。

關鍵字： 奎瓦斯KT巫師中信兄弟韓職外籍投手

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