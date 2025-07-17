SGA掃「體壇奧斯卡」ESPYS兩大獎　大谷創歷史獲最佳MLB球員

▲吉爾吉斯-亞歷山大拿下2大獎，成為本屆ESPYS最大贏家。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

有「體壇奧斯卡」之稱的年度運動卓越獎（ESPYS）頒獎典禮今（17）日盛大舉行，表彰過去1年表現最傑出的運動員、賽事與時刻，今年眾星雲集，包括NBA雙料MVP吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、體操天后拜爾斯（Simone Biles）與MLB二刀流球星大谷翔平皆榮獲重磅獎項。

吉爾吉斯-亞歷山大一舉奪下2025年度「年度最佳男子運動員」與「最佳NBA球員」，展現單季奪下年度MVP、總冠軍賽MVP、得分王的全面統治力；女子方面則由拜爾斯獲頒「年度最佳女子運動員」，肯定其在國際賽場的再度崛起。

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▲拜爾斯獲得年度最佳女子運動員。（圖／達志影像／美聯社）

吉爾吉斯-亞歷山大上季在NBA例行賽場均32.7分、6.4助攻，成功摘下得分王與年度MVP，並一路率領雷霆挺進總冠軍賽。他也成為繼2014-15年柯瑞（Stephen Curry）後，首位包辦例行賽MVP與總冠軍的球員。

他在總冠軍系列賽攻下212分，為2015年詹姆斯（LeBron James）後最高紀錄，最終於G7擊退溜馬奪冠。他同時也成為自歐尼爾（Shaquille O’Neal）1999-2000賽季後，首位同時贏得得分王與冠軍的球員。

更難能可貴的是，吉爾吉斯-亞歷山大整季例行賽每場至少攻下18分，達成此紀錄的前1人正是籃球之神喬丹（Michael Jordan）於1988-89賽季的壯舉。

▲威廉斯等雷霆隊友陪同吉爾吉斯-亞歷山大一同出席頒獎典禮。（圖／達志影像／美聯社）

MLB道奇球星大谷翔平則在加盟新東家首季即締造歷史紀錄，成為大聯盟史上首位單季敲出50轟、盜壘50次的球員，獲選本屆最佳MLB球員。

2024年賽季他以指定打擊身分出賽，展現驚人影響力，成為史上首位以純DH角色獲得MVP的球員，打破傳統守備位置偏見，這也是他生涯第2度以全票拿下MVP，成為唯一多次全票當選的球員。

進入2025年後，大谷持續以火燙打擊維持統治力，截至今日，他在國聯全壘打、長打率與得分等3項進攻指標皆居榜首，不可阻擋。

今年最具突破性的表現則頒給女子橄欖球馬赫（Ilona Maher），最佳復出運動員則由體操選手李（Suni Lee）摘下。此外，NFL球星巴克利（Saquon Barkley）不僅拿下最佳NFL球員，亦以1記招牌倒退跨欄動作贏得「最佳動作」殊榮。

在大學與青少年運動員領域，現效力NBA達拉斯獨行俠的杜克大學狀元前鋒弗拉格（Cooper Flagg）與南加大女籃王牌華特金斯（JuJu Watkins）分別拿下年度最佳大學男、女運動員；高中部分則由布瑟（Cameron Boozer）與赫登格倫（Jane Hedengren）獲得Gatorade年度運動員殊榮。

特別獎方面，NBA傳奇後衛羅伯森（Oscar Robertson）獲頒亞瑟艾許勇氣獎，代表美國足球多年的摩根（Alex Morgan）與WNBA資深球星桃樂絲（Diana Taurasi）則同獲ESPYS Icon Award（偶像獎），表彰其職業生涯貢獻。