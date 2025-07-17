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詹皇最後一舞？球探斷言不會離洛城　對湖人不滿始於衛少交易

▲▼湖人詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲傳出詹姆斯對湖人交易掉衛斯布魯克後缺乏補強方向感到沮喪。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

40歲天王詹姆斯（LeBron James）即將迎接生涯第23季，近來傳出他與湖人關係出現裂痕，洛城記者歐文（Anthony Irwin）爆料，從送走衛斯布魯克（Russell Westbrook）的交易後，詹皇就對湖人「缺乏方向」感到沮喪，不過一名匿名球探斷言，「他哪兒也不會去。」

《ClutchPoints》記者歐文披露，詹姆斯早在球隊交易送走水土不服的衛少後， 遲遲沒有明確的補強方向感到不滿，「整件事變得相當尷尬，但現實是，他們彼此還是最好的選擇。湖人不太可能做出一筆能比讓詹姆斯與唐西奇（Luka Doncic）聯手更有奪冠機會的交易。」

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《ESPN》記者麥克曼奈明（Dave McMenamin）則提到，下個賽季很可能就是詹姆斯生涯的「最後一舞」，「這可能會是他在聯盟的最後一年。」近期有傳聞稱詹皇可能重返發跡地克里夫蘭，為生涯畫下「童話式句點」，不過據《Hoops Wire》報導，一名匿名球探表示，騎士對詹皇的興趣極低。

▲▼湖人詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲40歲的詹姆斯將展開第23季，球探斷言他不會離開湖人。（圖／達志影像／美聯社）

「我不認為他們的目標是40歲的詹姆斯。他有時進攻端仍很出色，但不可能適合這支球隊。原因至少有一千個，首要一點是他的合約還剩下5300萬美元。」這名球探進一步指出，「他哪兒也不會去。如果真的離開，也不會是回騎士。克里夫蘭不需要他了，這支球隊正在打造很棒的未來。我不覺得詹姆斯現在的狀態還能讓他們登上冠軍巔峰。」

《The Athletic》則披露，詹姆斯並未向湖人提出買斷或交易請求，預計將正常參加訓練營。他6月選擇執行下賽季的球員選項，儘管雙方未討論延長合約，仍無明顯跡象顯示他打算離隊。

關鍵字： 籃球NBA洛杉磯湖人LeBron JamesRussell WestbrookLuka Dončić

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