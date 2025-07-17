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快艇簽畢爾再迎回「控球之神」？　美媒預估保羅返洛城退休

▲▼馬刺保羅。（圖／達志影像／美聯社）

▲傳快艇有望迎回保羅。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

3屆全明星畢爾（Bradley Beal）與太陽完成買斷後，計劃加盟快艇，根據美國媒體《ClutchPoints》的消息，40歲的「控球之神」保羅（Chris Paul）也預計追隨他的腳步重返老東家快艇，與畢爾、雷納德（Kawhi Leonard）、哈登（James Harden）攜手，組成全明星陣容。

《ESPN》權威記查拉尼亞（Shams Charania）率先披露，畢爾已與太陽達成合約買斷，待冷卻期過後就會與快艇簽下2年1100萬美元的合約，合約中包含2026-27賽季的球員選項。他將補上外圍火力缺口，助快艇進一步提升爭冠競爭力。

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▲▼馬刺控球之神保羅。（圖／達志影像／美聯社）

▲控球之神保羅仍未決定下一步。（圖／達志影像／美聯社）

不僅如此，保羅也可能「回鍋」快艇。據《ClutchPoints》記者西格爾（Brett Siegel）的消息，保羅仍在考慮未來動向，但快艇目前是他最可能的去處，若最終成行，將再度披上熟悉戰袍與老東家聯手拚冠。

畢爾將使用快艇剩餘的中產特例（MLE），明年夏天可選擇跳出合約，尋求在市場上回收在買斷過程中的損失。而保羅上季效力馬刺，擔任年輕球員的導師，但沒能闖進季後賽，他日前公開表示，下個賽季應該就是自己的「最後一舞」，「最多再一年了。我剛打完第20個賽季，光這點就是一種祝福。」若能回歸快艇無疑是極具意義的選擇。

▲畢爾扮演板凳暴徒狂轟25分，幫助太陽主場擊敗老鷹。（圖／路透）

▲畢爾與太陽買斷後預計加盟快艇，合約為2年1100萬美元。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 籃球NBA洛杉磯快艇Bradley BealChris PaulKawhi LeonardJames Harden

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