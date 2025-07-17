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害七六人無法奪冠！　恩比德痛批「高層動盪、隊友頻頻更換」

▲▼七六人恩比德。（圖／達志影像／美聯社）

▲恩比德近年始終無法率領七六人奪冠。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

七六人王牌恩比德（Joel Embiid）近日接受《ESPN》專訪時，坦率表達對球隊多年來「缺乏延續性」的無奈，點出教練團與管理層、明星隊友頻繁更換等因素，讓球隊始終無法在季後賽突破重圍。

自2014年以探花之姿加入七六人以來，恩比德歷經多次高層異動與場外風波，包括前總管辛奇（Sam Hinkie）因「擺爛策略」被迫下台、柯蘭基羅（Bryan Colangelo）捲入假帳號醜聞辭職、現任籃球事務總裁莫雷（Daryl Morey）更與前明星後衛哈登（James Harden）決裂拆夥。

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▲七六人恩比德、哈登。（圖／CFP）

▲恩比德身邊的明星隊友時常更換。（圖／CFP）

恩比德感嘆，「我希望有天有人能拍成影集，或寫本書記錄這一切，我們從GM用假帳號罵球員，到選進很棒的球員，總是有難以預料的事發生，一連串的劇情實在太多了，這就是我所說的，缺乏延續性，從高層開始就出了問題。」

恩比德指出，七六人多年來總在看似組成核心後卻選擇重組，「每次當你覺得有了基礎可以繼續往上建時，球隊卻選擇從頭來過，幾乎每年都是如此。」

▲▼七六人恩比德。（圖／達志影像／美聯社）

▲恩比德幾乎年年都需和新任高層、新教練、新隊友磨合。（圖／達志影像／美聯社）

除了高層更替，七六人陣中也多次失去重要成員，教練團與明星球員流失，2022-23賽季原本是奪冠良機，恩比德榮膺年度MVP，球隊也看似具備實力挑戰總冠軍，卻在季後賽次輪止步，總教練瑞佛斯（Doc Rivers）隨後遭開除，哈登亦離隊。

儘管七六人自2018年起連續7季打進季後賽，但恩比德坦言，內部缺乏穩定結構、傷病頻傳與核心瓦解，讓球隊始終無法向冠軍邁進。

關鍵字： NBA七六人恩比德

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