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鄭宗哲MiLB專訪揭旅美心路：初戀太太攜手追夢、王建民棒球啟蒙

▲▼海盜鄭宗哲初登場，上班路曝光。（圖／截自海盜官方粉絲團）

▲MiLB官網專訪鄭宗哲！談棒球啟蒙王建民、與初戀太太共赴夢想。（圖／截自海盜官方粉絲團）

記者王真魚／綜合報導

美國小聯盟官網 MiLB.com 刊出對台灣旅美選手鄭宗哲的專訪，深入報導他從屏東出發、實現大聯盟夢想的歷程。報導指出，鄭宗哲的童年偶像是前洋基王牌投手王建民，初戀對象則是現任妻子 Irene。鄭宗哲成長過程中，這兩人對他別具意義，回想今年站上大聯盟，讓他直呼：那可能是我人生中最美好的時刻！」

【童年打破電視 開啟棒球人生】

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現年23歲的鄭宗哲，從五、六歲就拿著球棒在家練習，甚至打破家中窗戶與電視。他笑說：「這就是我接觸棒球的方式。」在父親長年開卡車、母親全心陪伴的支持下，鄭宗哲自小就走在棒球的路上。媽媽從他12歲起幾乎場場到場加油，陪他度過無數比賽與訓練。

【王建民是啟蒙偶像】

雖然是以內野手身分發展，但年少時的鄭宗哲一度以為自己會成為投手。他棒球生涯中最大的啟發來自台灣之光王建民。鄭宗哲回憶，他常與同學一起守在電視前觀看王建民在洋基登板的賽事，當時全台灣都為之瘋狂。

「我總想像自己站在大聯盟投手丘上。」鄭宗哲笑著說，「但當時不知道，棒球其實這麼難。」

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，王建民。（圖／記者李毓康攝）

▲王建民。（圖／記者李毓康攝）

【走過疫情停擺　橫跨9國逐夢棒球路】

即便棒球路上挑戰重重，鄭宗哲仍堅持不懈地精進自我。他沒想到這段旅程會讓他走遍世界各地。截至目前，他已在9個國家打過球：台灣、日本、南韓、中國、波多黎各、美國、多明尼加、哥倫比亞與墨西哥。

「我不是一個很有耐性的人，」他笑說，「棒球賽季很長，每年要打六、七個月，我從這項運動中學到最多的，就是『耐心』。一場表現不能定義你，你要學會等待最好的一刻出現。」

鄭宗哲的國際旅程從高中就展開，當時他曾在日本與韓國出賽，並代表中華隊參加U18世界盃，贏得2010年以來的首面金牌。

畢業於普門中學後，他決心追逐職棒夢。2019年7月2日，他以國際自由球員身份與匹茲堡海盜簽約，簽約金為38萬美元。

正當夢想逐漸成真，世界卻因COVID-19疫情而停擺。

棒球活動停滯期間，鄭宗哲選擇回台加強訓練，並完成大學學業。「那時世界發生的一切讓我滿困惑的，」他說，「我回台灣加強重量訓練，也努力完成學位。我就讀國立體育大學，主修比較不好解釋，就是關於體育的綜合課程，像是運動心理學、運動機能學，我也順利拿到學士學位。」

▲鄭宗哲與老將坎諾（Robinson Canó）合影。（圖／鄭宗哲提供）

▲鄭宗哲橫跨9國逐夢棒球路。（圖／鄭宗哲提供）

【亞運奪銀、冬盟奪冠寫佳績　首次踏上WBC殿堂打怪】

疫情趨緩後，鄭宗哲的職棒旅程也正式展開。他曾在一次研討會中見到童年偶像王建民，激發了他更大的鬥志。「他人真的很好，分享很多在美國打球、在小聯盟生活的經驗。」

2022年，他參加兩項國際賽事。2021年球季結束後，他加入哥倫比亞冬季聯盟冠軍Barranquilla鯨隊，隨後又代表中華隊參加杭州亞運，以2比0擊敗南韓，摘下銀牌。 隨著在小聯盟層級逐步累積經驗，2023年他入選中華隊，參加生涯最重要的一場國際賽——世界棒球經典賽（WBC）。

「那次比賽有很多大聯盟球星，我能和他們同場競技，感覺真的很棒。」鄭宗哲表示。 他在賽事中15打數敲出3支安打、貢獻3分打點。預賽分組輪由台中主場承辦，中華隊在4場比賽中拿下對義大利（11比7）與荷蘭（9比5）的勝利。

「能在台中主場出賽真的很棒，」他說，「不論是在球場、酒吧或其他地方，台灣球迷都全力支持我們。氣氛很熱烈，能和朋友一起打球，是很棒的經驗。」

▲▼ 鄭宗哲 。（圖／截自MLB.TV）

▲登上大聯盟！妻子Irene場邊見證 。（圖／截自MLB.TV）

【登上大聯盟！攜手初戀太太迎生日雙喜】

2024年球季結束前，鄭宗哲首度升上3A印地安那波利斯，在聖保羅出賽6場；2025年球季，他從3A出發，但表現很快獲得升級肯定。

4月7日，他接到人生最重要的電話——升上大聯盟，而且當天正是他與妻子Irene的生日聚會途中。Irene是他小學時期認識的女孩，兩人從高中後開始交往。

「那是一段特別的經歷，」他說，「我們正要去拿為她預定的生日蛋糕，完全沒預料會接到這個電話，真的太驚喜了。」

4月9日，鄭宗哲於PNC Park迎戰紅雀，完成大聯盟初登板，成為台灣第18位登上大聯盟的球員。雖然2打數無安打，還發生一次盜壘失敗，但他說，「我終於完成了從小以來的夢想。每個人都知道這是我的目標，而我也從沒在這麼美麗的球場打過球。那一刻，可能是我人生中最美好的時刻。」

【給年輕球員的話：相信自己，相信自己會一直進步】

賽季結束後，鄭宗哲會返回台灣，他喜歡旅行，也享受家鄉的空氣與食物。近來他開始接觸新興運動「匹克球（Pickleball）」，但最愛的休閒活動，仍是在家看YouTube放鬆。

當被問到是否有話想對年輕的台灣棒球夢想家說時，鄭宗哲給出這段話：

「相信自己。你要相信自己會一直進步，會變成更好的選手，也一定能達成夢想。你必須要有這份信念，全力以赴，拿出你所有的最好表現。」

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