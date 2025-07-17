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駁「例行賽一條龍、季後賽一條蟲」　恩比德：我出場時間變更多

▲▼七六人恩比德。（圖／達志影像／美聯社）

▲恩比德近年季後賽總是無法率隊繳出好表現。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

面對外界質疑自己「無法在季後賽贏球」的說法，七六人中鋒恩比德（Joel Embiid）近日在接受《ESPN》專欄作家阿金托耶（Dotun Akintoye）專訪時，坦率回應種種批評。

2023年獲選年度最有價值球員的恩比德強調，當自己身處有機會爭取個人獎項的位置時，任何人都會努力把握，「我不管你是誰，只要有機會拿MVP，你一定會拚到底。剛進NBA時我只覺得自己也許能成為優秀的防守者，從沒想過自己能在進攻端變這麼強。」

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▲▼七六人恩比德。（圖／達志影像／美聯社）

▲恩比德2023年奪下NBA年度MVP。（圖／達志影像／美聯社）

他也駁斥了「例行賽一條龍，季後賽一條蟲」的說法，認為這種論述根本不合邏輯，「這等於在說，我在例行賽打得比季後賽更拼命，這說不通，看數據就知道，季後賽我的出場時間更多，也承擔更多攻防任務。」

數據顯示，恩比德在2024年季後賽平均上場時間高達41.3分鐘，相較例行賽整整多出近8分鐘，而過去3次季後賽他的出場時間也都超過37分鐘，這在例行賽從未出現。

▲▼七六人恩比德。（圖／達志影像／美聯社）

▲恩比德認為自己在季後賽登場時間更多，是更拼命的展現。（圖／達志影像／美聯社）

對於「不是贏家」、「無法率隊奪冠」的標籤，恩比德坦然面對，「在你真的拿下冠軍之前，誰都不能說自己是贏家，我可以接受這種說法，因為我確實還沒做到。」

他接著補充，「巴克利（Charles Barkley）是偉大的球員，但他也沒拿過冠軍，艾佛森（Allen Iverson）也一樣，但這不代表他們不偉大，他們非常出色。」

目前正處於膝傷復健階段的恩比德並未急於復出，他表示，自己明白長遠考量對球隊更為重要，「沒有冠軍，是我履歷上的唯一污點，但我不會為了趕緊上場而讓傷勢惡化，因為我知道只有完全康復，我和球隊才有機會真正爭冠。」

關鍵字： NBA七六人恩比德

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