「最強172」河村勇輝轉戰公牛　震撼夏季聯賽自爆「沒在練傳球」

▲河村勇輝代表公牛出戰NBA夏季聯賽。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

身高僅172公分的日本籍控衛河村勇輝，在今年NBA夏季聯賽加入芝加哥公牛，他近日受訪時表示，自己正在逐漸適應球隊環境，也分享了對於未來的挑戰，「芝加哥這個組織真的很棒，我擁有很棒的隊友、教練團與訓練設施，讓我感到非常滿意。」

去年河村勇輝與曼菲斯灰熊簽下雙向合約，儘管僅短暫效力，卻迅速成為球迷寵兒。休賽季灰熊放棄了他的合約，他也因此轉戰公牛夏季聯賽陣容。

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夏季聯賽至今，河村勇輝的傳球與防守表現最為搶眼，儘管進攻手感尚未完全熱開，但他精準的助攻與積極防守仍讓球迷印象深刻。

「說實話，我不太練習傳球。」河村表示，他是透過觀看許多次NBA球員的比賽來學習傳球風格，主要來自觀察與理解比賽節奏，而非反覆的動作練習。

河村隨後說道，「這就是我的風格，從傳球與防守中帶動能量，我這個夏天每天都在努力訓練，尤其在防守上，因為我身材不高，必須更加強化對抗性。」

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根據統計，河村勇輝上季共為灰熊出賽22場，也在G聯盟出賽31場，繳出平均12.7分、3.0籃板、8.4助攻、1.3抄截，三分命中率達36.5％的成績。

他在NBA的代表作出現在例行賽最後一戰，面對獨行俠時拿下12分、5籃板、5助攻，三分球7投3中、罰球3罰全進。

目前公牛的3個雙向合約名額皆已滿，若球團有意將河村納入名單，勢必得先釋出其他球員。不過，他有望爭取一紙訓練營合約，繼續在美國籃壇奮戰。