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台韓都超前部署！日監督井端弘和備戰WBC最擔憂投球計時規定

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，井端弘和。（圖／記者李毓康攝）

▲井端弘和。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

日本國家隊「侍JAPAN」總教練井端弘和針對2026年WBC（世界棒球經典賽），已著手強化備戰，其中最讓他掛心的，不是打線組合，而是全隊如何適應「投球計時制（Pitch Clock）」的新挑戰。

投球計時制自2023年起於MLB實施，規定無人壘時投手必須在15秒內完成投球，有跑者時則為18秒，違規即被記壞球。雖然韓國與台灣的職棒已全面採用，日本尚未導入這套制度，成為井端監督在集訓與強化賽前急欲克服的重點。

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井端弘和於7月16日現身福岡PayPay巨蛋，觀察軟銀鷹與羅德隊之戰，與野手綜合教練松田宣浩一同仔細視察賽前練習，並積極與具代表隊經歷的選手和球隊相關人士交流、蒐集情報。

井端特別關注的主力之一是外野手近藤健介，自其上任以來即視為打線中心。不過近藤本季初因傷離隊，且目前仍受到左腳跟疼痛困擾。對此井端表示，「關於明年春天的WBC，我認為近藤沒問題，11月的強化賽也會照常邀請他。」

▲▼世界12強棒球賽,周東佑京。（圖／記者李毓康攝）

▲周東佑京。（圖／記者李毓康攝）

另一名引發關注的是2023年WBC冠軍成員周東佑京，本季表現亮眼，井端也透露，「針對他的成績，我們會考慮安排他作為先發，相關細節還會與教練團進一步討論。」

WBC開打前，日本隊預計將於11月與韓國進行強化比賽，為進入實戰狀態做準備。井端表示，希望能招集NPB中表現最佳的球員參與，並透過實戰模擬累積經驗。

不過在選手評估之外，井端也坦言，令他最在意的，是選手對「投球計時制（Pitch Clock）」的適應。

該制度於2023年起在MLB正式導入，規定無人壘時投手需在15秒內出手，有跑者時則限18秒，違規將直接被記壞球。

當日井端也與曾於2017年帶領日本隊征戰WBC的小久保裕紀進行約40分鐘交流。他透露，「我向他詳細說明了從現在起到WBC開打前的規劃流程。」

雖未多談細節，但據日媒報導，雙方討論的重點之一便是「如何在強化賽及集訓中讓球員提前習慣這項新制」。

目前韓國、台灣已在自家聯賽導入Pitch Clock，日本則尚未全面實施。井端表示，代表隊只能在今秋起展開適應訓練，並透過集訓、實戰與心理建設，讓WBC潛在人選們提前進入備戰狀態，以免屆時因規則陌生而陷入劣勢。

中職近年開始推動「投球時限」規範，雖尚未完全等同MLB標準，但已有明確時間限制和違規處罰，逐步與國際接軌。

隨著WBC倒數進入8個月，日本隊的備戰節奏也逐漸進入加速期，如何因應新制與選好最佳陣容，將是邁向連霸的關鍵一步。

關鍵字： 棒球日本國家隊井端弘和投球計時制2026年WBC

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