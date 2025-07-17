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山本沒拍到合照被P進去　大谷翔平「畢冊式惡搞」超爆笑

▲▼ 山本由伸 。（圖／截自大谷翔平IG）

▲ 山本由伸錯過合影被大谷P進「畢業照」 。（圖／截自大谷翔平IG）

記者王真魚／綜合報導

2025年MLB明星賽剛落幕，洛杉磯道奇隊二刀流球星大谷翔平不僅場上表現吸睛，場下也展現幽默一面。美國時間16日（台灣時間17日），他在個人Instagram上傳一張經過「巧手加工」的明星賽合照，將錯過合影的隊友山本由伸P上照片，笑翻眾人。

今年明星賽舉辦地在喬治亞州亞特蘭大，賽前例行的球員合照因雨延後，當時山本已返回飯店，錯過拍攝。他事後向媒體致歉，並說明來龍去脈，不好意思，當時真的來不及。」

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不過隔天，大谷在自己的IG貼出該張大合照，並在右上角特地加上山本的「小頭像」剪影，宛如畢業照中「補放上去的人」。

大聯盟分析師、同時也是「大谷迷」的韋蘭德（Ben Verlander）記者也發文說，「山本的照片被補上去了！」粉絲們則紛紛留言：「在榮耀時刻被虧的Yamamoto」、「這位是缺席者由伸」、「感覺像是畢冊沒趕上拍照那個人」。

此外，大谷還在限時動態中分享了愛犬Dekopin的萌照，牠跟著主人一起前往亞特蘭大參與這場棒球盛事。而紅毯環節，大谷與妻子真美子再度攜手亮相。

真美子搭配穿著桃色禮服，以當地特產「桃子」為靈感，夫妻倆成為全場注目的焦點。

大谷在明星賽以國聯先發「第一棒、DH」身份登場，成功從老虎隊左投斯庫巴爾（Tarik Skubal）手中敲出中前安打。賽後受訪時他透露，短暫假期將與家人一同在家休息充電，準備迎接18日（台灣時間19日）開打的下半季賽程。

關鍵字： 大谷翔平明星賽幽默限時動態夫妻

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