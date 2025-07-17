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3屆全明星畢爾正式被太陽買斷　將加盟快艇簽2年約聯手哈登

▲太陽畢爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲畢爾與太陽達成買斷，2季合作關係劃下句點。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

太陽3屆全明星後衛畢爾（Bradley Beal）正式與球團達成買斷協議，結束為期僅2季的合作關係。根據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，他預計將與快艇簽下2年1100萬美元合約，並包含2026-27賽季的球員選項。

查拉尼亞指出，畢爾決定前進快艇，首要考量是「尋找最適合的籃球環境」。快艇陣中擁有3屆得分王哈登（James Harden）、2屆FMVP雷納德（Kawhi Leonard）、資深長人祖巴奇（Ivica Zubac）與小瓊斯（Derrick Jones Jr.）等戰將，他的加盟也補強球隊後場火力。

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現年32歲的畢爾，2023年從效力11年的巫師轉戰太陽，與杜蘭特（Kevin Durant）、布克（Devin Booker）組成3巨頭，鳳凰城的戰績卻未見起色，太陽上季僅拿下36勝46敗，無緣季後賽，杜蘭特在今夏自由市場開啟後隨即轉投火箭，球隊也進入重建。

▲▼太陽3巨頭之一畢爾被降為替補首戰砍了25分。（圖／達志影像／美聯社）

▲畢爾預計與快艇簽下2年合約，加盟後與哈登、雷納德並肩作戰。（圖／達志影像／美聯社）

畢爾上季一度從先發被調至替補，曾傳出可能與前熱火一哥巴特勒（Jimmy Butler）互換東家。畢爾當初簽下的5年2.51億美元鉅約中附帶交易否決權，讓太陽在年初的交易截止前陷入被動，最終只能在今夏選擇買斷。買斷前，畢爾仍有約1.11億美元合約未履行，每季薪資超過5000萬美元。

上季他場均17分、3.7助攻與3.3籃板，創下菜鳥季以來的得分新低，但命中率仍接近50%。如今將加盟生涯第3支球隊，在快艇重新出發。

關鍵字： 籃球NBA快艇太陽Bradley Beal

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