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世大運17日重點賽程　跆拳道品勢拚獎牌、台美混血泳將韓安齊登場

▲▼德國萊茵魯爾世大運，中華代表團17日重點賽程 。（圖／記者游郁香製）

▲德國萊茵魯爾世大運，中華代表團17日重點賽程 。（圖／記者游郁香製）

記者游郁香／綜合報導

2025年德國萊茵魯爾世大運今（17）日凌晨開幕，台灣本屆共派出196名選手參加15種運動競賽，目標超越上屆成都世大運10金、17銀、19銅的境外最佳成績。去年初次登上奧運殿堂的台美混血女泳將韓安齊今日將登場，與隊友劉姵吟、邱羿臻和廖祐菲一起出戰女子4x100公尺自由式接力。

中華代表團17日到18日凌晨將在跆拳道品勢、游泳、擊劍和韻律體操團體全能賽等項目出賽。就讀美國德州大學奧斯汀分校的20歲混血女將韓安齊，去年曾登上奧運舞台，在200公尺混合式預賽中游出2分13秒97，原本排名小組第2，卻因蝶腳動作未同步遭判失格，雖然有些可惜，仍是寶貴的經驗。

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▲中華游泳代表隊王冠閎、韓安齊。（圖／記者杜奕君攝）

▲中華游泳代表隊韓安齊。（資料照／記者杜奕君攝）

韓安齊預計下午4點06分出戰女子200公尺仰式預賽，迎來本屆世大運首秀，4點47分左右再與隊友劉姵吟、邱羿臻和廖祐菲，參加4x100公尺自由式接力預賽，中華隊被分在第2組第7水道。另一位今日有賽程的是泳將是劉景閎，他將在下午4點23分於男子100公尺蛙式預賽亮相，力拚晉級機會。

▲▼教育部長鄭英耀、體育署長鄭世忠探班跆拳道品勢代表隊。（圖／體育署提供）

▲教育部長鄭英耀、體育署長鄭世忠探班跆拳道品勢代表隊。（圖／體育署提供）

今日還有跆拳道品勢女子和男子個人賽，以及混合雙人決賽，男子代表選手有柯翔碩、黃奕承、王敍帆、蔡和軒、陳孝澤，女子選手則是楊長螢、郭彥妤、陳歆雅、徐悠然、簡湘玲。上屆品勢代表隊曾由胡子萱摘下個人賽銀牌，黃品潔、徐語澤奪得混雙銅牌，本屆出戰混雙的簡湘玲、王敍帆也被看好站上頒獎台。

將在18日凌晨舉行的韻律體操團體全能賽，名單上的選手則有陳詠綺、呂珮綺、黃韻蓁、朱婕綺、潘玉觀、 莊詒安。

▲台美混血的女子泳將韓安齊 。（圖／翻攝自韓安齊IG）

▲台美混血的女子泳將韓安齊 。（圖／翻攝自韓安齊IG）

關鍵字： 世大運德國世大運德國萊茵魯爾世大運韓安齊

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