老東家反應援！陳俊秀笑喊沒在怕　打出好表現盼帶動學弟

▲陳俊秀。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／桃園報導

中信兄弟16日以7比4擊敗樂天桃猿，主砲陳俊秀單場猛敲3安、包辦3打點，火力全開助隊止敗，賽後也展現「老大哥」氣場，希望透過自己的表現，為低迷的下半季打出新氣象。

面對老東家樂天火力兇猛，被問到是否「特別帶勁」，陳俊秀笑說，「沒有啦，以前也沒特別打好，希望能幫助球隊，盡量把球打紮實、上壘才是目標。」

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兄弟近期戰績不理想，陳俊秀坦言，身為資深球員責無旁貸，「還是希望自己能有好表現，多少可以傳染給隊友。不過我也沒特別做什麼，就是盡量把該做的做好。」

談起球隊面對世代交替、年輕球員湧現的狀況，陳俊秀展現開放態度，「傳承一定會聊啊，像比賽狀況、怎麼對應打者、投手想法是什麼，我知道的一定會分享，不會藏私。」

但他也認為，球場是競爭的地方，「我也不會輕易讓出位置，大家就是在場上想辦法展現自己，希望每個人都打出好表現。」

被問到面對老東家的應援是否會受到影響，陳俊秀笑著說，「還好啦，之前兄弟更多，不怕！」今晚本壘後方有小朋友喊「三振秀」，他笑回，「還好、還好，沒關係啦，我們的更厲害，習慣了，我真的覺得沒什麼。」

此役兄弟在7局遭桃猿反撲追回3分，關鍵時刻由蔡齊哲登板穩住陣腳。陳俊秀也不吝給予肯定，「我對他印象很深，之前他在樂天時，就是很難打的投手。現在雖然也遇過低潮或傷痛，但他每天都在想辦法把自己調整回來，幫助球隊，真的滿厲害的。」