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徐若熙300K締本土最速紀錄　曾子祐4安率雄鷹逆轉味全

▲徐若熙。（圖／味全龍提供）

▲徐若熙。（圖／味全龍提供）

記者楊舒帆／綜合報導

台鋼雄鷹16日作客斗六味全主場，曾子祐狂掃4安打，率隊以9比3獲勝，陳柏清也拿下本季首勝。味全龍先發投手徐若熙僅投5局無關勝敗，達成生涯300K寫下土投最速紀錄。

味全在2局下突破防線，劉基鴻、郭天信、蔣少宏接連安打攻佔滿壘，林孝程挨觸身球擠回1分，陳子豪再敲安打追加1分。不過蔣少宏在嘗試從三壘回本壘時遭到觸殺，龍隊提出挑戰，最終維持原判。

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面對味全先發投手徐若熙，台鋼在3局上隨即展開反攻，林家鋐、張肇元連續安打開啟攻勢，兩出局後曾子祐敲出安打追回1分，吳念庭也補上安打，助隊扳平比數。

徐若熙5局上一度面臨一、三壘危機，成功讓吳念庭擊出飛球出局、化解失分。他主投5局，被敲6支安打，有1次保送、4次三振，失2分，無關勝敗。本場比賽他2局上對郭阜林投出三振，達成生涯第300K，僅花256.1局、1020打席與4030球，寫下本土投手最快局數、打席數與球數達成300K的紀錄。

關鍵7局上，王博玄獲保送，曾子祐敲安打推進，吳念庭再度建功，敲出超前安打，助台鋼以3比2領先。7局下，台鋼第二任投手伍祐城留下的一、二壘危機由陳柏清接手，雖因二壘手發生失誤讓龍隊扳平，不過他隨後在8局下投出三上三下穩住局勢。

台鋼8局上展開猛烈攻勢，黃秉揚保送上壘後，張肇元、高聖恩、王博玄連續安打灌進3分，將比數拉開至6比3。9局上，顏郁軒再轟出3分砲，終場台鋼就以9比3擊敗味全。

本季以中繼為主的陳柏清，此戰後援1.2局無失分，收下個人本季首勝。曾子祐單場敲出4安打，追平個人生涯紀錄，目前連續8場安打，累計72支安打，不僅為台鋼全隊最多，亦與聯盟第三名並列。

關鍵字： 棒球台鋼雄鷹曾子祐徐若熙陳柏清

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