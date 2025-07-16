獅隊延期轉場無礙表現　星光女孩Yuki、包子新莊球場專業驚豔

▲▼統一獅啦啦隊來到新莊主場。（圖／統一獅提供）

記者楊舒帆／綜合報導

統一7-ELEVEN獅本季推出的「星光女孩秀」廣受球迷好評，16日迎來下半季首場演出，由Yuki與包子攜手登場。原定於六月中旬的表演，因雨延賽延後一個月，不僅成為下半季首組登場組合，也因台南球場整修，移師新莊球場舉辦，歷經多次變動終於順利演出。

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儘管場地陌生、等待期拉長，Yuki與包子依舊展現高度專業。首先登場的是包子的〈Like bao〉，韓國組曲結合充滿爆發力的舞蹈，帶給球迷最特別的「包子風味」；緊接著Yuki表演〈Tomboy〉，柔和旋律搭配力與美兼具的編舞，地板動作更是讓全場驚呼連連。

談到這次演出的延宕，包子笑說：「就只是多緊張一個月而已！」但她也坦言，這段等待讓她有更多時間準備，「我本身就比較容易緊張，這個月反而是個情緒緩衝。」Yuki也有相同感受，甚至為此染了兩次頭髮，足見對表演的重視。

▲▼統一獅啦啦隊來到新莊主場，包子。（圖／統一獅提供）

面對首次在新莊登台，包子直言感到新鮮又略帶不安，「有點像是到別人家作客，不是那麼熟悉，但也是一次特別的經驗。」Yuki則說：「雖然新莊硬體設備很好，但我私心還是比較想在台南表演，畢竟那是我們的家。有些南部的球迷無法北上觀賞，真的有點可惜。」

兩位女孩的舞風各具特色。包子選擇平常較少嘗試的強烈風格，期望帶來不同樣貌的自己，「跳完後收到很多球迷比讚的鼓勵，他們知道我容易緊張，現場的支持真的很溫暖。」

而首次個人演出的Yuki則挑戰自我風格，展現酷帥動作與自信神情，「準備期間大概去教室練了五、六次。雖然上場前手腳都在發抖，但還是咬牙完成。坦白說這次表現我不太滿意，希望未來有機會可以更好。」

▲統一獅啦啦隊來到新莊主場，Yuki。（圖／統一獅提供）