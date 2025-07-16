「AAOA」攻陷新莊城堡　蘇智傑猛打賞獅子軍逆轉悍將

▲蘇智傑。（圖／統一獅提供）

記者楊舒帆／新北報導

獅隊借用「新莊城堡」作為主場，吸引10132人進場，蘇智傑傷癒復出首戰即繳出猛打賞。關鍵7局下，他的安打帶動反攻，再靠悍將二壘手林岳谷單局兩次守備失誤，助隊逆轉勝。

獅隊在1局下發動攻勢，邱智呈獲保送、蘇智傑敲安、林安可再度獲保送攻佔滿壘，悍將投手李東洺出現投手犯規，讓獅隊先馳得點。

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3局下兩出局後，蘇智傑因觸身球上壘，林安可獲四壞保送，接著陳鏞基敲出適時安打，再添1分。

悍將在4局上反攻，兩出局後張育成敲安發動攻勢，范國宸獲保送，孔念恩掃出右外野深遠二壘安打追回1分，王念好接續安打再添2分，將比數超前為3比2。

獅隊在7局下展開反攻，邱智呈靠林岳谷守備失誤上壘，蘇智傑擊出單場第三支安打，傷後復出首戰手感火燙。獅隊內野觀眾席上，球迷開始高喊「AAOA」應援口號，林安可獲得單場第4次保送。

富藍戈接替李吳永勤登板後，林子豪敲出適時安打扳平比數為3比3。隨後潘傑楷擊出二壘滾地球，林岳谷再度發生守備失誤，獅隊趁勢攻下2分，反超為5比3，林岱安高飛犧牲打，再下一城，單局灌進4分，以6比3逆轉勝。

布雷克主投6局，用111球被敲5支安打，奪9次三振，失3分，繳出優質先發但未獲火力支援。吳承諭、高塩將樹與陳韻文聯手穩固牛棚，守住勝利。