全壘打王羅利確定參戰經典賽　稱美國隊夢幻陣容「太瘋狂了」

▲羅里(Cal Raleigh)。(圖/達志影像/美聯社)

記者楊舒帆/綜合報導

暫居大聯盟全壘打王、效力於水手隊的主戰捕手羅利(Cal Raleigh)15日(台灣時間)正式宣布將參加2026年世界棒球經典賽,官方IG也發文公告。對於能穿上國家隊球衣,羅利表示這是從小的夢想,更直呼美國隊陣容「太瘋狂了!」

The newest member of Team USA checking in from ATL ???? pic.twitter.com/eHXnxI8zBF