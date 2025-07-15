全壘打王羅利確定參戰經典賽　稱美國隊夢幻陣容「太瘋狂了」

▲羅里（Cal Raleigh）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

暫居大聯盟全壘打王、效力於水手隊的主戰捕手羅利（Cal Raleigh）15日（台灣時間）正式宣布將參加2026年世界棒球經典賽，官方IG也發文公告。對於能穿上國家隊球衣，羅利表示這是從小的夢想，更直呼美國隊陣容「太瘋狂了！」

The newest member of Team USA checking in from ATL ???? pic.twitter.com/eHXnxI8zBF [廣告]請繼續往下閱讀... July 14, 2025

羅利今年前半季出賽94場，擊出全聯盟最多的38支全壘打，打點82分，打擊率達2成59，僅以1轟之差就能達成邦茲（Barry Bonds）所保持的半季最多全壘打紀錄（39支），成為目前大聯盟最具威脅的強打捕手。

在接受美國《MLB Network》訪問時，羅利難掩興奮地說：「能代表國家出戰，是我從小夢想的事，我迫不及待想要參加這場國際大賽了。」

目前美國隊已成形為「夢幻隊」，除了羅利之外，洋基看板球星賈吉（Aaron Judge）將擔任隊長，皇家隊新星內野手威特（Bobby Witt Jr.）與海盜隊的年輕強投斯肯斯（Paul Skenes）都表態參賽。

羅利談到這支即將集結的美國隊夢幻陣容時驚嘆：「這些都是世界頂級的球員，能與他們並肩作戰真的很不可思議，簡直太瘋狂了！」

2026年WBC預定於明年3月開打，隨著陣容逐漸明朗，備受全球球迷矚目的美國隊勢必將成為本屆最大奪冠熱門之一。