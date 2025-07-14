運動雲

>

亞太國家棒球基地由國訓中心管理　棒協提願景盼學習美國北卡

▲▼2025年三級棒球國家代表隊誓師大會，U12、15、18三支球隊成員，及總統府副秘書長何志偉、教育部政務次長張廖萬堅以及棒協理事長辜仲諒出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲2025年三級棒球國家代表隊誓師大會。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊舒帆／台北報導

台南亞太棒球訓練中心即將成為國家訓練基地，中華棒協秘書長林宗成表示，未來此基地將由國家運動訓練中心負責管理，並期待能找地興建一棟具備重訓、醫療及住宿功能的多功能大樓，讓訓練設施更加完善。

林宗成指出，目前政府已介入規劃，因應國家隊訓練需求，中央與地方政府已就合作機制展開協商。待雙方達成共識後，體育署才會與棒協正式進行下一階段討論。

[廣告]請繼續往下閱讀...

預定由國家單位統籌營運的訓練基地，包括周邊的副球場、少棒場地、內野練習場與室內訓練館，主球場不在範圍內。林宗成透露，最受歡迎的設施是室內訓練館，不管哪個層級大家都喜歡用。至於未來棒協將在基地中扮演什麼樣的角色，他說，目前仍待召開會議討論，「首要階段是中央與地方的合作架構，棒協的角色屬於第二階段。」

針對訓練基地是否還需補強其他設施，林宗成透露，曾與台南市體育局討論是否增建一棟大樓，規劃設置醫療中心、重訓設施與選手宿舍等功能，將在日後會議中正式提出，視地方政府是否能協助推動，「若能實現，訓練基地將更為完整。」

國家隊終於有了自己的家，林宗成語帶感慨地說，「早在十幾二十年前就有這個構想，過去國家隊每年在台灣各地集訓，但各地提供的訓練場地與住宿條件品質不一。我們的成棒培訓隊每年都前往美國北卡的基地集訓，那裡的規劃值得我們學習。」

關鍵字： 棒球訓練基地國家代表隊設施升級台南

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／早上才晉級32強！撞球名將「火雲邪神」張榮麟驟逝　享年40歲

快訊／早上才晉級32強！撞球名將「火雲邪神」張榮麟驟逝　享年40歲

遭爆料「頻繁出國」　體育署長鄭世忠確定取消北極行

遭爆料「頻繁出國」　體育署長鄭世忠確定取消北極行

國家隊有家了！辜仲諒宣布台南亞太成國家棒球訓練基地

國家隊有家了！辜仲諒宣布台南亞太成國家棒球訓練基地

KT巫師洋投被韓記者爆料與中信兄弟簽約？球團證實雙方有接觸

KT巫師洋投被韓記者爆料與中信兄弟簽約？球團證實雙方有接觸

響尾蛇林昱珉最速151　海盜張弘稜與隊友聯手完全比賽寫歷史

響尾蛇林昱珉最速151　海盜張弘稜與隊友聯手完全比賽寫歷史

詹皇到獨行俠重聚戴維斯、厄文？　美媒曝4隊已連繫他的經紀人

詹皇到獨行俠重聚戴維斯、厄文？　美媒曝4隊已連繫他的經紀人

義大利史上第1人！球王辛納奪溫網冠軍　復仇粉碎小蠻牛3連霸夢

義大利史上第1人！球王辛納奪溫網冠軍　復仇粉碎小蠻牛3連霸夢

「約基奇替補」真的來了！　金塊、國王交易正式完成

「約基奇替補」真的來了！　金塊、國王交易正式完成

快訊／謝淑薇遭逆轉收下溫網女雙亞軍　錯過第10座大滿貫冠軍

快訊／謝淑薇遭逆轉收下溫網女雙亞軍　錯過第10座大滿貫冠軍

弗里曼上半季關鍵2安收尾　很滿意道奇目前戰績

弗里曼上半季關鍵2安收尾　很滿意道奇目前戰績

蔡康永逼問阿信：有談戀愛嗎　他逃跑「《康熙》依然可怕」

熱門新聞

快訊／早上才晉級32強！撞球名將「火雲邪神」張榮麟驟逝　享年40歲

遭爆料「頻繁出國」　體育署長鄭世忠確定取消北極行

國家隊有家了！辜仲諒宣布台南亞太成國家棒球訓練基地

KT巫師洋投被韓記者爆料與中信兄弟簽約？球團證實雙方有接觸

響尾蛇林昱珉最速151　海盜張弘稜與隊友聯手完全比賽寫歷史

詹皇到獨行俠重聚戴維斯、厄文？　美媒曝4隊已連繫他的經紀人

讀者回應

﻿

熱門新聞

1即／撞球名將張榮麟驟逝！享年40歲

2遭爆料頻繁出國　鄭世忠取消北極行

3亞太訓練中心設國家棒球訓練基地

4韓國記者爆料KT巫師簽約兄弟　球團證實有接觸

5響尾蛇林昱珉最速151

最新新聞

1謝亞軒膝傷復發　瓊斯盃恐全數休兵

2揪河智媛逛桃園南門市場　岱縈親曝原因

3即／撞球名將張榮麟驟逝！享年40歲

4水手第3順位搶下「冠軍投手」

5亞太國家棒球基地由國訓中心管理

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

後勁淡定寫19連勝！　賽後自省對兄弟失7分...9局放心交給林詩翔

李多慧送福利應援表演服超辣！　粉絲瘋喊：眼睛不知道該看哪裡

洪一中要陳飛霖放膽迎戰　開玩笑鼓勵他：不然去街頭喊聲

林詩翔守住1分差！　洪總強調終結者仍是他...期待找回信心

連3戰1分差奪2勝！鋒總讚「很棒的循環」　揭李宗賢關鍵代打原因

F4睽違12年真的合體了！　和五月天合唱〈流星雨〉

F4真的合體了！和五月天合唱〈流星雨〉

【無名英雄】台電人員站電線上「推車」搶修！全網看跪了

GD慶功「千人圍觀餐廳」　特地脫帽致意打招呼

【副市長面前下跪】女大生畢典控空大教授性騷！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366