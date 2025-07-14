亞太國家棒球基地由國訓中心管理　棒協提願景盼學習美國北卡

▲2025年三級棒球國家代表隊誓師大會。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊舒帆／台北報導

台南亞太棒球訓練中心即將成為國家訓練基地，中華棒協秘書長林宗成表示，未來此基地將由國家運動訓練中心負責管理，並期待能找地興建一棟具備重訓、醫療及住宿功能的多功能大樓，讓訓練設施更加完善。

林宗成指出，目前政府已介入規劃，因應國家隊訓練需求，中央與地方政府已就合作機制展開協商。待雙方達成共識後，體育署才會與棒協正式進行下一階段討論。

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預定由國家單位統籌營運的訓練基地，包括周邊的副球場、少棒場地、內野練習場與室內訓練館，主球場不在範圍內。林宗成透露，最受歡迎的設施是室內訓練館，不管哪個層級大家都喜歡用。至於未來棒協將在基地中扮演什麼樣的角色，他說，目前仍待召開會議討論，「首要階段是中央與地方的合作架構，棒協的角色屬於第二階段。」

針對訓練基地是否還需補強其他設施，林宗成透露，曾與台南市體育局討論是否增建一棟大樓，規劃設置醫療中心、重訓設施與選手宿舍等功能，將在日後會議中正式提出，視地方政府是否能協助推動，「若能實現，訓練基地將更為完整。」

國家隊終於有了自己的家，林宗成語帶感慨地說，「早在十幾二十年前就有這個構想，過去國家隊每年在台灣各地集訓，但各地提供的訓練場地與住宿條件品質不一。我們的成棒培訓隊每年都前往美國北卡的基地集訓，那裡的規劃值得我們學習。」