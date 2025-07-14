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為已故利物浦好友而戰！　佩德羅進球助切爾西奪世俱盃冠軍

▲佩德羅（Joao Pedro）進球幫助切爾西鎖定勝局。（圖／達志影像／美聯社）

▲佩德羅（Joao Pedro）進球幫助切爾西鎖定勝局。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

英超豪門切爾西在2025世俱盃決賽展現無懈可擊的統治力，終場3比0擊潰歐冠冠軍巴黎聖日耳曼（下稱PSG），持續書寫隊史榮耀篇章；此役於美國新澤西的大都會球場進行，切爾西在主帥馬雷斯卡（Enzo Maresca）領軍之下，全隊從開場到終場皆展現壓倒性表現，並在上半場就狂進3球，確立勝局。

上半場第22分鐘切爾西就發動攻勢，英格蘭新星帕爾默（Cole Palmer）接獲隊友古斯托（Malo Gusto）助攻，在禁區邊緣巧妙射入遠角，為藍軍1比0先馳得點。

隨後第30分鐘帕爾默再度破門，進球過程幾乎與第一球如出一轍，切入禁區後穩定送球入網；上半場結束前帕爾默再送助攻，佩德羅（Joao Pedro）挑射破網，切爾西將記分板上的數字擴大至3比0，徹底摧毀PSG士氣。

下半場切爾西門將桑切斯（Robert Sanchez）2度精彩撲救，封鎖巴黎反撲機會；PSG門神多納魯馬（Gianluigi Donnarumma）表現同樣出色，他擋下德拉普（Liam Delap）2次射門，無奈切爾西龐大領先優勢難以撼動，直至終場。

「我曾說過，我會為若塔（Diogo Jota）和席爾瓦（André Silva）贏下這場比賽，這座冠軍是屬於他們和他們的家人，我們真的很高興，」進球功臣佩德羅悼念已故球星兼好友時表示；此外他特別強調球隊氣氛對成功至關重要，「和這群夥伴一起奪冠太不可思議，我渴望更多，這是我的心態，我來這裡就是為了奪冠。」

切爾西隊長詹姆斯（Reece James）賽後同樣情緒激昂，他自6歲起便加入切爾西青訓，此刻終於圓夢奪冠：「這是我從小到大的夢想，能為這支球隊舉起獎盃，是我人生最重要的時刻之一，」他表示球隊充分預料到比賽會艱難，但展現出堅強意志：「我們知道比賽會很硬，但我們團結作戰，3顆進球證明了我們的表現。」

儘管敗北讓PSG錯失加冕雙冠王的機會，但主帥恩里克（Luis Enrique）最後仍強調團隊價值：「我們不是失敗者，我們是亞軍，真正的失敗者是那些放棄的人，在這種高層級比賽裡，沒有真正的失敗者。」

關鍵字： 足球世界俱樂部盃切爾西巴黎聖日耳曼

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