「假日飛刀手」陳義信受邀開球　教士「台灣日」56年來首次登場

▲前職棒選手陳義信。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊舒帆／綜合報導

即將在美國時間8月10日於美國職棒大聯盟聖地牙哥教士隊舉辦的台灣日，很榮幸地邀請到了超重量級的開球嘉賓 - 前台灣職棒球星、被譽為「假日飛刀手」的陳義信。

活動發起人、美國Rocks Baseball台灣籍教練戴于程表示：「棒壘球在台灣與美國都極受歡迎。像我兒子打棒球、女兒打壘球，我們全家都與這項運動密不可分。去年台灣在12強賽以4：0擊敗日本拿下冠軍，讓世界看到台灣棒球的實力，也喚起更多人對台灣的認識。」

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戴于程指出，自2023年便開始主動向教士隊申請舉辦台灣日，歷經上百封電郵來回，終於獲得球隊回應並拍板舉行。他特別安排活動於週日進行，盼吸引台美第二代、第三代、甚至第四代共同參與，「台灣文化需要傳承，就算人在美國，也不該忘記我們的根。」

本次活動獲得聖地牙哥當地多個台灣社團熱情支持，包括聖地牙哥台灣同鄉會、台灣商會、中華學苑、北郡中文學校、House of Taiwan等，短時間內票券銷量已突破1,000張，展現僑界團結力量。

除了開球儀式外，當日賽前90分鐘在教士隊外野的Sycuan Stage舞台，也將舉辦多場精彩表演，包括聖地牙哥在地的San Diego Taiwanese Family Chorale、Formosa Generations Family Chamber Music，以及特地從台灣遠道而來的富邦悍將啦啦隊女孩Kimi，精彩可期，歡迎鄉親們提早進場欣賞。

陳義信在接到昔日兄弟象學弟戴于程的邀請後，立即開始調整行程。他表示：「很久沒有去美國，也離開職棒這麼久的時間，很榮幸也很高興，這次可以有機會到美國職棒大聯盟開球，希望能和南加州的僑胞們一起觀看世界頂級的棒球賽及拍照。」

活動當天，陳義信將於開球後移至觀眾席229至235區與民眾一同看球；第四到第六局期間，他也將現身Sycuan Stage附近與觀眾互動、合照。活動期間還將穿插限量小禮物拋送活動，幸運觀眾有機會獲得陳義信親筆簽名球等精美贈品，讓現場氣氛更加熱鬧。

陳義信補充：「當球員那麼久，從來沒機會以觀眾身份看球。這次到大聯盟現場，想好好當個球迷，好好享受比賽。如果有機會的話，特別想看看傷癒復出的達比修有的投球表現。」

戴于程也誠摯邀請南加州的台灣鄉親、親朋好友一起共襄盛舉，「希望大家一起進場，讓世界看見台灣、聽見台灣！」