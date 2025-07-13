味全罕見3洋投連線！劉基鴻開轟4打點領軍　龍8比1大勝兄弟

▲艾璞樂 。（圖／味全龍提供）

記者楊舒帆／綜合報導

味全龍13日作客洲際中信兄弟主場，罕見以3名洋投輪番上陣壓制兄弟打線，劉基鴻開轟、雙安貢獻4打點，率隊以8比1獲勝。

味全龍1局上就突破兄弟洋投李博多，兩出局後，吉力吉撈・鞏冠與朱育賢接連安打，劉基鴻轟出3分砲，本季第7轟出爐，取得3比0領先。

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龍隊4局上發動攻勢，郭天信、黃柏豪連續安打再添1分；5局上，朱育賢轟出本季第6轟，帶有2分打點。

龍隊7局狙擊李振昌，李凱威率先敲出二壘安打，吉力吉撈再補一支二壘安送回1分，接著朱育賢與劉基鴻連續安打，將比數擴大至8比0。

7局下詹子賢安打，黃韋盛、曾頌恩選到保送，形成滿壘，岳東華擊出滾地球追回1分，同時寫下個人生涯第200打點的里程碑。

龍隊本週有兩場比賽延賽，此役投手群精銳盡出。艾璞樂主投5局，被敲2安打，送出3次三振，無失分，對兄弟跨季累計22局無失分；伍鐸中繼2局，被敲2安打、投出3次保送，失1分；鑀龍中繼1局飆2K，演出三上三下；林子昱則擔任收尾。

味全龍上一次在單場比賽中派出三位洋投登板，已是2021年8月31日。當時球隊仍享有新軍多一名洋將的優惠，於洲際球場對戰中信兄弟，推出鋼龍、伍鐸與田澤純一聯手應戰。

味全龍全場共敲出14支安打，劉基鴻5打數2安，包括1轟，貢獻4打點，獲選單場MVP。朱育賢4打數3安，貢獻2打點、2得分，並擊出洲際球場史上第1000支全壘打。

▲▼劉基鴻。（圖／味全龍提供）