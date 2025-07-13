後勁不敗續攤！張肇元蹲捕、打擊都罩　笑談洋投喊「Bull」鬧誤會

▲張肇元（右）搭後勁（左）締造不敗神話。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者楊舒帆／新北報導

台鋼雄鷹洋投後勁本季出賽至今已完成16場先發，全部由捕手張肇元負責蹲捕，延續「不敗神話」。張肇元透露，關鍵在於每場比賽的配球策略都會依對手而有所調整。他還笑說，後勁等洋投在場上會以「Bull（公牛）」稱呼他，但因發音與「Ball（球）」相近，偶爾會讓主審誤以為是在要球，引發有趣誤會。

透過賽前會議擬定配球策略，張肇元說：「每次賽前開會時，都會討論不同想法，策略以後勁的意見為主，相對比較輕鬆。」而這樣的過程也讓他累積經驗，「可以觀察並學習他的配球模式，像是從最有把握的球種開始，或從不常用的球種開始，都能有不同效果，也幫助我應對其他投手。」

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除了對中信兄弟那場投5.1局失7分，是本季唯一高失分場次外，後勁整體表現穩定。回顧該場比賽，張肇元表示：「雖然掉了很多分，但他仍能控制局面，持續抓到出局數。」

張肇元觀察，後勁個性脾氣很好，唯一明顯情緒波動是在穿白鞋遭抗議那次。「遇到好壞球與主審意見不一致時，他也會表達，但不會有太大動作，因為他很有自信，就算沒撿到好球，也相信自己能拿到出局數。」

談到私下互動，張肇元說：「我叫他 Haagen，他會叫我 Bull。現在所有洋投都這樣叫我，這是去年哈瑪星幫我取的綽號。我很喜歡這個綽號，沒有理由，就很喜歡。」

張肇元在後勁先發期間共累積 50 打數 15 支安打，打擊率為 0.300，展現穩定的打擊表現。值得一提的是，他本季共出現 4 場猛打賞，其中有 2 場正是在後勁先發時達成，顯示他在擔任該投手先發時特別能夠火力支援。