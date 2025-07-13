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和林桑聊聊！蔡佳諺返一軍美技吸睛：各部門教練給很多建議

▲蔡佳諺。（圖／富邦悍將提供）

▲蔡佳諺。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將外野手蔡佳諺11日剛重返一軍首戰便以撞牆美技守備吸引球迷目光。他透露，在二軍期間副領隊「林桑」林威助曾特別提醒他「守備第一步啟動」的重要性，並在體能訓練與各部門教練的協助下全面改善，期盼能在一軍展現穩定表現。

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悍將11日對雄鷹之戰，球隊9局上以1分落後時，孔念恩與蔡佳諺接連上演美技守備，博得滿場喝采，隨後再靠范國宸9局下的戲劇性再見全壘打逆轉奪勝。當天蔡佳諺雖未先發，8局代打敲出安打，守備也立下功勞。

談到那次守備，蔡佳諺表示：「（張肇元）打出去的瞬間就判斷會飛到後面，先追球，同時注意自己與外野牆的距離。」身為替補球員，他強調必須隨時準備好，「一上場就要立刻進入狀況。」與孔念恩一同上演美技，讓休息室氣氛沸騰，他也說：「我們彼此互相鼓勵。」

蔡佳諺開季擠進一軍名單，但僅出賽4場便被下放二軍調整，直到7月11日才重返一軍。他坦言：「教練團在各方面都幫助我調整，不論是打擊還是守備。主要是在細節上的修正，例如應對投手的節奏與思維，打擊教練與總教練都有提供方向，其實各部門教練都給了我很多建議。」

「和林桑（林威助）也有聊聊。」蔡佳諺補充：「無論打擊或守備，針對守備方面，像是第一步啟動的反應與判斷，他也給我很多指導。加上體能教練的協助，幫助我提升動能反應，看到球的瞬間，身體的反應速度也有進步。」

這次重返一軍，蔡佳諺抱持著積極態度：「盡力做好每一件事，不管是先發或替補，這是教練團的安排，我能做的就是隨時準備好上場。」

關鍵字： 棒球富邦悍將蔡佳諺守備穩定表現

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