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NBA與饒舌圈新CP誕生！4冠神射湯普森曬照認愛梅根尤物

▲▼獨行俠神射湯普森曬照認愛美國饒舌天后梅根尤物 。（圖／翻攝自IG／klaythompson）

▲獨行俠神射湯普森曬照認愛美國饒舌天后梅根尤物 。（圖／翻攝自IG／klaythompson）

記者游郁香／綜合報導

獨行俠4冠神射湯普森（Klay Thompson）爆出新戀情，對象是曾贏得葛萊美獎的美國饒舌天后梅根尤物（Megan Thee Stallion）。最初是梅根尤物發布一張背景疑似出現K湯的照片，K湯本人今（13）日更直接在社群媒體「曬照認愛」，女方雖未露出正臉，但從髮型與指甲顏色可判斷是梅根尤物。

▲▼獨行俠湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

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▲獨行俠神射湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

現年35歲的湯普森是昔日灣區王朝核心成員，上季他以3年5000萬美元轉戰獨行俠，來到達拉斯首季繳出場均14.0分、3.4籃板，投籃命中率41.2%、三分命中率39.1%的穩定表現，新賽季將與明星長人戴維斯（Anthony Davis）、新科狀元弗拉格（Cooper Flagg）聯手，這個新組合備受期待。

湯普森除了場上戰功彪炳，場外戀情也可說是「多采多姿」。他2021至2023年間與女星兼歌手瓊斯（Coco Jones）交往，也與演員哈里爾（Laura Harrier）、岡薩雷（Eiza González）等傳過緋聞。最新的對象是美國饒舌天后梅根尤物，她2024年曾與前公牛前鋒克雷格（Torrey Craig）短暫交往。

這段戀情會曝光，源於梅根尤物在社群媒體發布的一張海灘度假照，照片背景中出現一名「神祕男子」，網友直指該人即是神射湯普森。K湯今日也貼出自己的巴哈馬度假照片，可見他摟著一位身材火辣的女子，還有兩人十指緊扣的畫面，女方雖未露臉，但從髮型與指甲顏色可判斷，此人正是梅根尤物，兩人的戀情等同於「半官宣」，掀起熱議。

▲▼獨行俠神射湯普森曬照認愛美國饒舌天后梅根尤物 。（圖／翻攝自IG／klaythompson）

▲獨行俠神射湯普森曬照認愛美國饒舌天后梅根尤物 。（圖／翻攝自IG／klaythompson）

關鍵字： 籃球NBA達拉斯獨行俠Klay Thompson梅根尤物

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