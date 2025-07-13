大聯盟明星賽先發投手出爐　23歲海盜新星締史上第一人紀錄

▲斯肯斯（Paul Skenes）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

2025年美國職棒大聯盟全明星賽將於16日（台灣時間）在亞特蘭大的特魯伊斯特球場（Truist Park）登場。斯肯斯（Paul Skenes）生涯前兩季都在明星賽擔任先發投手，創下史上第一人紀錄。

根據《FOX》轉播記者羅森索（Ken Rosenthal）報導，今年國聯與美聯的先發投手分別由海盜新星斯肯斯（Paul Skenes）與老虎王牌史庫巴爾（Tarik Skubal）擔綱，兩位當今最具代表性的強投正面交鋒，吸引全場矚目。

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年僅23歲的斯肯斯是連兩年擔任全明星賽國聯先發，去年初登場即投出1局無失分，成為史上第5位菜鳥先發明星賽的投手，並以1.96防禦率勇奪國聯新人王。今年他持續展現壓制力，至今出賽121局，繳出2.01防禦率、131次三振與4.1 WAR，仍是聯盟最具威力的投手之一。

至於史庫巴爾則是繼2024年橫掃美聯投手三冠王後，今年再度進化。目前出賽19場共121局，繳出2.23防禦率、153K／16BB，WAR達4.7，不僅數據穩定，更接連投出13K「麥達克斯完封」。他也將成為自2013年薛茲爾（Max Scherzer）以來，首位擔任全明星賽先發的老虎投手。

▲大聯盟明星賽先發投手公告。（圖／截自X:FOX Sports: MLB）