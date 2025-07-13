韓職歡樂明星賽月光仙子來了！星際大戰致敬99　鮪魚罐頭抱走MVP

▲朴東原。（圖／LG官方IG）

記者楊舒帆／綜合報導

2025 KBO明星賽12日在大田韓華生命棒球場登場，LG捕手朴東原朴東原出場時頭戴韓國知名品牌「東遠鮪魚罐頭」頭套，並帶著也戴著魚頭套的女兒進場相當吸睛，也順便「無情工商」，而他全場火力全開，以4打數3安打、包含1支全壘打、3打點的成績，最後奪下MVP「Mr. All-Star」殊榮，並抱走電動車EV4大獎。全場28張選票中，他獲得其中27張，壓倒性勝出，僅1票流向了Kiwoom的李主形。

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▲韓職明星賽，英雄宋成文扮月光仙子。（圖／球隊官方IG）

此役由「分享」明星隊（KIA、LG、韓華、NC、Kiwoom）以8比6擊敗「夢想」明星隊（三星、斗山、KT、SSG、樂天），贏得勝隊獎金3,000萬韓元。

其他獎項方面，KT的安賢敏獲選最佳打者、韓華的洋投龐塞（Cody Ponce）為最佳投手、NC的朴健祐則獲得最佳守備獎，勝隊教頭獎頒給起亞教練李杋浩；而「最佳表演獎」則由樂天的全珉宰拿下，這些個人獎項皆附帶300萬韓元獎金。

Kiwoom隊長宋成文戴上金髮假髮扮演美少女戰士的月光仙子，一登場就引起驚呼，而中繼投手朱承佑特別戴頭巾模仿GD唱歌進場。

樂天巨人全珉宰以「越牆而來的天使、樂天的福星」為主題登場，戴著天使翅膀與光環出場，在生涯首度入選明星賽就成功吸睛。他去年從斗山被交易至樂天，本季迅速站穩先發游擊位置。

樂天巨人「前輩」田峻玗則化身「田特蘭（전트란）」入場，穿著紐約大都會貝爾川（Carlos Beltran）的球衣、拉著行李箱、戴上墨鏡，模擬「入境」情境登場。背景音效甚至播放「感謝您搭乘Giants航空，田特蘭選手已順利抵達All-Star賽場」的廣播。可惜他最後遭韓華龐塞三振，只得「再次出境」。

▲韓職明星賽龐塞（Cody Ponce）。（圖／球隊官方IG）

韓職明星賽場上其他趣味橋段還包括：

龐塞以《星際大戰》黑武士造型登板，還穿上柳賢振在多倫多時期的球衣，以左手投出第一球，致敬隊友。

三星的具茲昱走紅毯入場，迪亞茲則搭配吉祥物BLEO警察裝演出「護照被沒收」情節。

樂天的雷耶斯（Víctor Reyes）穿著韓服、頭綁太極旗圖樣頭巾出場。

起亞朴贊浩扮成「愛的哈啾Ping」登場。

LG的朴海旻穿上蜘蛛人服裝還守中外野。

今年KBO明星賽趣味十足、熱鬧非凡，不僅成為球迷夏日的回憶，也再次展現職棒的娛樂魅力。

▲韓職明星賽，韓華文賢彬。（圖／球隊官方IG）

▲韓職明星賽，田峻玗。（圖／球隊官方IG）

▲樂天全珉宰。（圖／樂天巨人IG）

▲韓職明星賽，雷耶斯（Víctor Reyes）。（圖／球隊官方IG）