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賈吉史上最速350轟！洋基輸球他淡然回應：沒什麼好說的

▲賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

▲賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

洋基隊長賈吉（Aaron Judge）13日（台灣時間）轟出本季第35發全壘打，同時達成大聯盟生涯第350支全壘打，成為史上最快完成此成就的選手。

洋基對戰小熊，9局下一出局二壘有跑者，以0比5落後對手時，賈吉再2好0壞的情境下，面對時速98英哩（約158公里）的速球，將球轟向右中外野，敲出相隔4場比賽的第35號全壘打。

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賈吉生涯第10年、以1088場達成史上最速350轟，超越馬奎爾（Mark McGwire）的1280場、岡薩雷茲（Juan Gonzalez）1298場、A-Rod的1301場、基爾布魯（Harmon Killebrew）1319場、普侯斯（Albert Pujols）1320場、貝比魯斯（Babe Ruth）1329場。

賈吉也刷新了他本人所保持的「明星賽前最多全壘打」的隊史紀錄。去年賈吉在明星賽前轟出34發，今年則以35發改寫紀錄。

在本季全壘打王排行榜上，目前水手隊的羅利（Cal Raleigh）以38轟領先，賈吉以35轟排名第二，道奇的大谷翔平以32轟緊追在後，居第三。

對於達成史上最速350轟的紀錄，賈吉表示：「說真的，我沒什麼好說的。如果今天球隊能贏球，那才會是更棒的事。」

關鍵字： 賈吉全壘打洋基紀錄棒球

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