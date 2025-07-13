大谷翔平3局無失分奪4K！最速飆160：球速是自然投出來的

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

大谷翔平13日（台灣時間）對舊金山巨人的比賽中，以「第一棒、投手兼指定打擊（DH）」身份先發，這是他自2023年9月右肘動手術後的第5場先發登板。他本場投出本季最長的3局內容，被敲1支安打、無失分，送出4次三振，壓制巨人打線，最快球速160公里。

大谷開局氣勢如虹，對前兩名打者直球連發7球，首局用12球飆3K，演出3上3下。第二局一度投出四壞保送，但迅速回穩未讓對手得分。第三局面對9棒貝利（Patrick Bailey）用縱向滑球奪三振，雖然被第一棒雅澤姆斯基（Mike Yastrzemski）敲出一壘安打，但仍無失分下場。

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大谷翔平此戰他共投36球為復出以來最多，連續4場共8局無失分，防禦率僅1.00，球速最快達99.9英里（約160.8公里）。

談到球速，大谷謙虛表示：他表示：「（球速）感覺是自然投出來的，我認為這應該是最好的情況，在重視控球的同時，首先以建立投球節奏為優先，球速能夠出來、而且是自然地出來，我覺得這就是最棒的地方。」

他補充道，6月復出戰對教士隊時雖被攻下1分，但球速和強度表現穩定，這也讓他能更放心地「輕鬆投球」。