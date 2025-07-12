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搭捷運挺龍隊！捷運點換味全龍門票　林智勝引退賽也可換

▲▼ 搭捷運挺龍隊！捷運點換味全龍門票、抽好禮就在台北捷運Go！（圖／味全龍提供）

▲搭捷運挺龍隊！捷運點換味全龍門票、抽好禮就在台北捷運Go！（圖／味全龍提供）

記者王真魚／綜合報導

中華職棒下半季熱血開打，味全龍球團與臺北捷運公司攜手合作推出北捷會員專屬應援活動，邀請球迷於7月10日至8月31日期間透過「台北捷運Go」App參與活動，使用「捷運點」兌換限量門票與好禮，更有機會抽中價值六千元的「龍閣家庭席」觀賽體驗。球團鼓勵所有球迷朋友搭捷運進場看球，為紅色狂龍全力應援。

7月10日至8月31日活動期間，凡新用戶於「台北捷運Go」App輸入邀請碼「3131」完成註冊，即可獲得5點捷運點以及酷聖石中杯以上冰淇淋買一送一兌換券。點數與獎項將於隔週匯入「台北捷運Go」App會員帳戶及優惠券專區，讓球迷以超值方式進場支持球隊。

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「捷運點」還可兌換多項限定好禮，包括味全龍官網商品85折優惠券、世界12強棒球冠軍紀念一日票、天母棒球場與臺北大巨蛋主場賽事門票，亦包含萬眾矚目的林智勝引退賽門票，兌換獎品數量有限，換完為止。

此外，會員可使用2點「捷運點」登記抽獎，有機會抽中9月10日天母棒球場「龍星雙人席」，將抽出2名幸運得主，各獲得價值1,200元的雙人席內野門票及RollFive墨式套餐；同時，也可使用2點「捷運點」參加9月11日「龍閣家庭席」抽獎，將抽出1名得獎者，可獲得價值6,000元的家庭席門票8張及Chili's美式分享餐8人份，讓球迷與家人共同在球場共享熱血時光。每項獎項限登記一次，中獎名單將於9月2日公告，並由臺北捷運公司專人聯繫通知領獎事宜。

味全龍球團誠摯邀請所有球迷踴躍參與此次應援活動，運用捷運點數換取好禮及精彩觀賽體驗，共同用熱情為味全龍加油，享受揮灑汗水與歡呼聲的棒球盛宴！快開啟台北捷運Go APP加會員了解更多資訊：https://trtcapp.page.link/oN6u(須以手機開啟)

▲▼ 搭捷運挺龍隊！捷運點換味全龍門票、抽好禮就在台北捷運Go！（圖／味全龍提供）

▲搭捷運挺龍隊！捷運點換味全龍門票、抽好禮就在台北捷運Go！（圖／味全龍提供）

關鍵字： 味全龍台北捷運應援活動捷運點數門票

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