謝淑薇晉溫網女雙冠軍戰　拚生涯第10座大滿貫金盃

▲謝淑薇與搭檔拉脫維亞好手奧斯塔朋科。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

台灣網球名將謝淑薇攜手拉脫維亞好手奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko），今天於溫布頓網球錦標賽女雙4強以7比5、6比4擊敗賽事頭號種子捷克斯尼科娃（Katerina Siniakova）與美國湯生（Taylor Townsend），成功晉級冠軍賽，向生涯第10座大滿貫金盃邁進。

去年，謝淑薇曾與波蘭搭檔傑林斯基（Jan Zielinski）在溫網混雙奪冠，為她的百搭實力再添光芒。然而，今年混雙賽事衛冕失利，讓她的第10冠目標轉至女雙賽場，與奧斯塔朋科聯手出征。

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身為溫網女雙第4種子，謝淑薇與奧斯塔朋科在今天的4強賽面對強敵挑戰。首盤開局雖遭破發，但兩人迅速回應，以穩健的表現抓住對手失誤頻頻的契機，先以7比5拿下首盤。次盤比賽中，謝淑薇展現穩健的防守，幾次化解破發危機，搭配奧斯塔朋科的火燙手感，持續壓制對手，最終以6比4結束戰局，取得決賽門票。

接下來，謝淑薇將力拚生涯第5座溫網女雙冠軍，同時尋求與奧斯塔朋科合作後的首冠。「台拉聯軍」在決賽的對手是比利時名將梅丹斯（Elise Mertens）與俄羅斯好手庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）。值得一提的是，梅丹斯曾與謝淑薇搭檔拿下去年澳網女雙冠軍，這場比賽也因此備受期待。