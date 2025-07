辛納力拚生涯首次溫網決賽　喬帥誓言復仇再衝8冠紀錄

▲溫網4強將上演世界球王辛納(Jannik Sinner)與前球王喬科維奇(Novak Djokovic)的巔峰對決。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

溫網男單4強即將在台灣時間11日晚間迎來焦點對決,義大利世界球王辛納(Jannik Sinner)將再度迎戰7屆冠軍、塞爾維亞傳奇名將喬科維奇(Novak Djokovic),兩人在今年法網4強才剛激戰,如今再度於大滿貫準決賽狹路相逢,雙方不僅爭奪決賽門票,更各自懸掛重要里程碑。

RUN IT BACK



RUN IT BACK



For the second slam running, Novak Djokovic and Jannik Sinner will face in the semi-finals!#Wimbledon pic.twitter.com/BshvZycV5S July 9, 2025

辛納在上個月法網直落3盤擊敗喬科維奇,此役將尋求對戰5連勝紀錄。本屆溫網辛納在8強以總盤數3比0輕取美國新星謝爾頓(Ben Shelton),化解先前第4輪滑倒帶來的傷勢疑慮,儘管僅以20分鐘的簡短訓練備戰,但辛納仍展現高水準狀態。

「昨天我只練了20分鐘,沒有發球、也沒發揮全力,」辛納在獲勝後表示,「但我總是會讓自己準備好,就算身體未達百分百,也會上場一試,我今天熱身的感覺還不錯,所以我就下定決心要出賽,其實最終不是打不打的問題,而是身體能發揮到幾成的問題。」

Novak Djokovic has never lost to Jannik Sinner at Wimbledon



Presented by @BarclaysUK | #FiveUnmissableMoments pic.twitter.com/e4Zjt72bjT — Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2025

辛納過去已橫掃三項硬地大滿貫,包括2屆澳網以及去年美網封王,但他仍在全英俱樂部追尋首冠,而對手喬科維奇則是草地霸主,喬帥在溫布頓累積102勝12敗,過去6屆皆闖入決賽,目標直指追平費德勒(Roger Federer)8冠紀錄。

雖然辛納近4次交手都勝出,且在對戰紀錄中以5勝4敗稍佔上風,但在溫布頓舞台,喬科維奇2戰全勝,包括2022年8強與2023年4強皆勝。

Throwback to when Novak Djokovic hit one of his greatest shots against Jannik Sinner. pic.twitter.com/tOXZQ155WN — Danny (@DjokovicFan_) July 9, 2025

在今年法網交鋒中,喬科維奇主動改變戰術,以大量切球和變化打法打亂辛納節奏,展現對勝利的渴望與戰術彈性。

「我輸給辛納是直落三,但我覺得自己表現不差,當然還有進步空間,」喬科維奇坦言,「他在關鍵時刻表現更好,辛納與艾卡拉茲(Carlos Alcaraz)現在是男子網壇的領袖,我無法要求比這更大的挑戰,我很期待這場比賽。」

這場雙雄生涯第10度交鋒,若辛納勝出,將首度闖進溫網決賽,並在年終總決賽積分榜上逐步逼近榜首艾卡拉茲;而喬科維奇則力拚在全英俱樂部第103勝,向史詩般的8冠紀錄再邁進一步,這場世代交鋒不僅關乎勝負,更象徵權力交替的可能轉捩點。