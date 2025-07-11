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辛納力拚生涯首次溫網決賽　喬帥誓言復仇再衝8冠紀錄

▲溫網4強將上演世界球王辛納（Jannik Sinner）與前球王喬科維奇（Novak Djokovic）的巔峰對決。（圖／達志影像／美聯社）

▲溫網4強將上演世界球王辛納（Jannik Sinner）與前球王喬科維奇（Novak Djokovic）的巔峰對決。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

溫網男單4強即將在台灣時間11日晚間迎來焦點對決，義大利世界球王辛納（Jannik Sinner）將再度迎戰7屆冠軍、塞爾維亞傳奇名將喬科維奇（Novak Djokovic），兩人在今年法網4強才剛激戰，如今再度於大滿貫準決賽狹路相逢，雙方不僅爭奪決賽門票，更各自懸掛重要里程碑。

辛納在上個月法網直落3盤擊敗喬科維奇，此役將尋求對戰5連勝紀錄。本屆溫網辛納在8強以總盤數3比0輕取美國新星謝爾頓（Ben Shelton），化解先前第4輪滑倒帶來的傷勢疑慮，儘管僅以20分鐘的簡短訓練備戰，但辛納仍展現高水準狀態。

「昨天我只練了20分鐘，沒有發球、也沒發揮全力，」辛納在獲勝後表示，「但我總是會讓自己準備好，就算身體未達百分百，也會上場一試，我今天熱身的感覺還不錯，所以我就下定決心要出賽，其實最終不是打不打的問題，而是身體能發揮到幾成的問題。」

辛納過去已橫掃三項硬地大滿貫，包括2屆澳網以及去年美網封王，但他仍在全英俱樂部追尋首冠，而對手喬科維奇則是草地霸主，喬帥在溫布頓累積102勝12敗，過去6屆皆闖入決賽，目標直指追平費德勒（Roger Federer）8冠紀錄。

雖然辛納近4次交手都勝出，且在對戰紀錄中以5勝4敗稍佔上風，但在溫布頓舞台，喬科維奇2戰全勝，包括2022年8強與2023年4強皆勝。

在今年法網交鋒中，喬科維奇主動改變戰術，以大量切球和變化打法打亂辛納節奏，展現對勝利的渴望與戰術彈性。

「我輸給辛納是直落三，但我覺得自己表現不差，當然還有進步空間，」喬科維奇坦言，「他在關鍵時刻表現更好，辛納與艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）現在是男子網壇的領袖，我無法要求比這更大的挑戰，我很期待這場比賽。」

這場雙雄生涯第10度交鋒，若辛納勝出，將首度闖進溫網決賽，並在年終總決賽積分榜上逐步逼近榜首艾卡拉茲；而喬科維奇則力拚在全英俱樂部第103勝，向史詩般的8冠紀錄再邁進一步，這場世代交鋒不僅關乎勝負，更象徵權力交替的可能轉捩點。

關鍵字： ATP溫網喬科維奇辛納

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