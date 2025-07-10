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蔡其昌抵美鎖定混血好手　卡仔炸裂、龍仔雙安迎接中華隊召喚！

▲▼ 蔡其昌啟程訪美鎖定混血好手。（圖／截自蔡其昌臉書）

▲蔡其昌啟程訪美鎖定混血好手。（圖／截自蔡其昌臉書）

記者王真魚／綜合報導

為積極備戰2026年世界棒球經典賽（WBC），中華職棒會長蔡其昌今（10）日正式啟程前往美國，展開為期10天的旅外球員拜訪行程。出發同時，中職鎖定的台美混血好手「卡仔」卡洛爾（Corbin Carroll）與「龍仔」龍（Jonathon Long）同日在賽場繳出精彩表現，其中卡洛爾又炸裂，本季第21轟出爐。

蔡其昌稍早在個人社群平台發文表示，「到達美國，希望接下來工作一切順利！」此行主要重點是拜會3位具台美混血背景的旅美球員：響尾蛇卡洛爾、勇士費爾柴德（Stuart Fairchild）與效力小熊體系的龍，盼爭取他們加入2026年WBC中華隊陣容。

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同行成員包含中職秘書長楊清瓏、前大聯盟投手郭泓志，旅美投手陳偉殷則已在美國等待會合，作為中華隊情蒐團隊一員，將持續觀察旅美台灣球員表現。

就在蔡會長飛抵美國之際，響尾蛇外野手卡洛爾在對戰教士的比賽開轟。儘管前4打席吞下4K，他在第5打席（9局上）轟出中右外野高飛全壘打。

這發全壘打擊球初速102.7英里，擊球角度28度，飛行距離達398 英尺，為卡洛爾本季第21轟。響尾蛇終場 8比2擊敗教士。

龍仔今天在3A出賽也有好表現，4打數2支安打，且皆為二壘長打，並貢獻1分打點。本季打擊率.313、上壘率：.391、長打率：.494。

聯盟表示，蔡其昌會長昨天啟程前往美國，展開旅外選手探視行程，同行人員包括楊清瓏、郭泓志等人，已於今上午順利抵達美國洛杉磯。

「本次行程是帶著國家隊教練團的任務，前來關心球員狀況並討論交流，也徵詢選手對於參與明年世界棒球經典賽的意願，彙整相關資料與建議，作為後續國家隊組訓的參考依據。」

關鍵字： 中職蔡其昌混血好手WBC美國

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