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皇家「美國大谷」炸466英尺超大號全壘打！　寫下多項紀錄

▲▼皇家卡格里翁。（圖／達志影像／美聯社）

▲卡格里翁炸裂466英尺的超大號全壘打。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

皇家「美國大谷」卡格里翁（Jac Caglianone）以驚人的長打實力寫下隊史新猷，今（10）日面對海盜敲出1發466英尺的2分全壘打，成為自2015年《Statcast》開始追蹤此數據以來，皇家新秀所擊出的最遠全壘打，並幫助球隊以4比3贏球完成橫掃。

比賽進行到4局下，面對海盜先發投手福爾特（Bailey Falter），卡格利安尼強勢掃出中外野深遠2分砲，球飛越考夫曼球場中外野連續3道圍牆，最後彈過電子計分板下方的廣告看板，《Statcast》推估此轟飛行距離達466英尺。

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這發全壘打是卡格里翁連2戰開轟，賽前他本季打擊三圍僅.148/.203/.261，近2場逐漸找回手感，對皇家來說是一大利多。

皇家此役不僅有卡格里翁展現長打火力，隊長培瑞茲（Salvador Perez）更在第2局先轟1發陽春砲為球隊打下首分，隨後在8局下於3比3平手時再補上1發決勝全壘打，單場雙響砲徹底粉碎海盜反撲氣勢。根據統計，培瑞茲與卡格里翁此役聯手貢獻的全壘打總距離達1336英尺遠。

卡格里翁的466英尺全壘打也創下多項紀錄，這是皇家自2015年《Statcast》啟用以來新秀擊出的最遠全壘打，同時追平考夫曼球場史上第10遠、也是皇家隊史第4遠的紀錄，僅比2017年摩斯（Brandon Moss）所締造的474英尺隊史最遠紀錄少8英尺，還有洋基重砲賈吉（Aaron Judge）當地時間6月10日在此擊出的469英尺全壘打少3英尺。

關鍵字： MLB皇家卡格里翁

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