前NBA扣將在隊友家性侵昏睡女子　遭重判8年4個月監禁

▲麥克勒摩被判罰8年4個月監禁。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

現年32歲的前NBA扣將麥克勒摩(Ben McLemore)因2021年在奧勒岡州性侵1名女子,今(10)日被奧勒岡州克拉克馬斯郡法院判處100個月、約8年4個月的州監禁刑期。

麥克勒摩被指控於2021年10月3日在1場屋內派對中,對1名21歲女子進行性侵,該派對舉辦地點為其當時隊友科溫頓(Robert Covington)的住處,案件發生後不久,警方即展開調查,並鎖定麥克勒摩為主要嫌疑人。

根據法院紀錄,他被陪審團裁定犯下1級強暴罪、1級非法性侵罪與2級性侵罪,另在另1項2級性侵指控則獲判無罪。麥克勒摩對全部4項指控皆否認犯行,並在量刑宣判時選擇不發表任何陳述。

NEW Ex-NBA player Ben McLemore was just sentenced to more than eight years in prison for rape.



A 21-year-old woman was drunk, partially unconscious, and he did it anyway—at a party with teammates.



It wasn’t a misunderstanding.

It was a sexual crime.



And fortunately, the… pic.twitter.com/D4TSAqPO0E