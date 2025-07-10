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前NBA扣將在隊友家性侵昏睡女子　遭重判8年4個月監禁

▲▼湖人簽下麥克勒摩。（圖／達志影像／美聯社）

▲麥克勒摩被判罰8年4個月監禁。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

現年32歲的前NBA扣將麥克勒摩（Ben McLemore）因2021年在奧勒岡州性侵1名女子，今（10）日被奧勒岡州克拉克馬斯郡法院判處100個月、約8年4個月的州監禁刑期。

麥克勒摩被指控於2021年10月3日在1場屋內派對中，對1名21歲女子進行性侵，該派對舉辦地點為其當時隊友科溫頓（Robert Covington）的住處，案件發生後不久，警方即展開調查，並鎖定麥克勒摩為主要嫌疑人。

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根據法院紀錄，他被陪審團裁定犯下1級強暴罪、1級非法性侵罪與2級性侵罪，另在另1項2級性侵指控則獲判無罪。麥克勒摩對全部4項指控皆否認犯行，並在量刑宣判時選擇不發表任何陳述。

克拉克馬斯郡副地檢長希利（Scott Healy）指出，當晚受害女子因飲酒過量，在凌晨2時於客廳昏睡，隔日早晨恢復意識時即發現麥克勒摩正與其發生性行為。檢方強調，許多受害者基於各種原因往往不敢報案，期盼本案中受害者的勇氣能鼓舞更多性侵案件受害者挺身而出。

麥克勒摩的律師則辯稱，女子是在神智清醒情況下自願與麥克勒摩發生關係，並指雙方雖有飲酒但足以作出同意。然而陪審團最終仍根據受害者證詞與其他證據，於2024年2月對其提出起訴，並在2個月後由美國法警執行逮捕。

麥克勒摩在2013年以首輪第7順位被沙加緬度國王選中，NBA生涯曾效力火箭、湖人、灰熊、拓荒者，2022年是他最後1次在NBA出賽，此後他輾轉於中國、希臘、西班牙職籃，並於2024-25賽季在土耳其超級聯賽效力。

本案宣判不僅重擊麥克勒摩職業生涯，也再次凸顯美國各地檢機構對性侵犯罪採取高強度追訴立場，希利在宣判後表示，「希望這個判決能讓社會明白，這類行為絕不容許，我們會持續努力替受害者伸張正義。」

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。
(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

關鍵字： NBA麥克勒摩

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