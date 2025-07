預測馬刺下季闖進季後賽！　榜眼狄倫請益「鬼切」吉諾比利

▲狄倫正式加盟馬刺。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

2025年NBA新科榜眼狄倫(Dylan Harper)近日與馬刺完成簽約,他坦言能夠穿上馬刺戰袍是「美夢成真」,並大膽預測球隊將闖進季後賽,終結長達6季的窘境。

在正式展開NBA與馬刺生涯之前,狄倫已積極向隊史傳奇第6人「鬼切」吉諾比利(Manu Ginobili)請益,他透露,「我最常跟他(吉諾比利)聊天,討論比賽節奏,還有他怎麼從FIBA轉換到NBA。」狄倫還問,「成為球員後最大的改變是什麼?」「是什麼讓你持續保持專注?」希望透過前輩的經驗,盡快適應NBA。

Dylan Harper's got the entire Spurs dynasty behind him



Read more on the No. 2 pick from @MarcJSpears: https://t.co/J8detVTZ0o pic.twitter.com/XubjnZqUjo