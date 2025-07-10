預測馬刺下季闖進季後賽！　榜眼狄倫請益「鬼切」吉諾比利

▲狄倫正式加盟馬刺。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

2025年NBA新科榜眼狄倫（Dylan Harper）近日與馬刺完成簽約，他坦言能夠穿上馬刺戰袍是「美夢成真」，並大膽預測球隊將闖進季後賽，終結長達6季的窘境。

在正式展開NBA與馬刺生涯之前，狄倫已積極向隊史傳奇第6人「鬼切」吉諾比利（Manu Ginobili）請益，他透露，「我最常跟他（吉諾比利）聊天，討論比賽節奏，還有他怎麼從FIBA轉換到NBA。」狄倫還問，「成為球員後最大的改變是什麼？」「是什麼讓你持續保持專注？」希望透過前輩的經驗，盡快適應NBA。

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Dylan Harper's got the entire Spurs dynasty behind him



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吉諾比利退役後轉任馬刺特別顧問，這位阿根廷傳奇曾2度入選NBA全明星賽，並帶領馬刺在2000年代奪下4座NBA總冠軍，隊史地位無可取代。

除了吉諾比利，狄倫在抵達聖安東尼奧的第1天，就遇見了總教練波波維奇（Gregg Popovich）與「石佛」鄧肯（Tim Duncan），他說，「波波當時正在接受治療與運動，看到名人堂教練、名人堂球員在球館，真的很酷，我能主動請教並從他們身上學習。」