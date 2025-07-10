洋基將勒馬修DFA！兩屆打擊王恐提前告別紐約

▲洋基勒馬修（DJ LeMahieu）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

紐約洋基隊宣布，已將老將內野手勒馬修（DJ LeMahieu）指定讓渡（DFA），這可能意味他在洋基的5年生涯即將劃下句點。儘管勒馬修合約仍剩下 1年、2200萬美元，但洋基最終仍決定做出這項人事調整。

現年36歲的勒馬修距離37歲生日僅剩4天，本季出賽期間累積打擊率 .266、OPS為 .674，6月後狀態有所回升。然而，他在二壘的守備範圍顯著下滑，他本人也在休賽季期間向球隊坦言，無法再負荷三壘守備任務。

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隨著洋基近期啟動內野重組，決定將明星內野手齊澤姆（Jazz Chisholm Jr.） 從三壘調回本職二壘，勒馬修不僅失去先發，也被正式移出陣容。

勒馬修曾在2016與2020年兩度拿下國聯與美聯打擊王，並在2019年轉戰洋基後迅速成為打線穩定核心，最終於2021年與球隊簽下 6年9000萬美元長約。如今合約尚未走完，卻已被指定讓渡，令人唏噓。

根據規定，洋基有7天內的時間可將勒馬修交易、釋出或下放至小聯盟（需通過讓渡且未被其他球隊認領）。但考慮到他的年齡、守備限制及高額薪資，被釋出的可能性極高。

若最終清出名單，他將成為自由球員，外媒認為他有機會低薪加盟其他球隊延續職棒生涯。