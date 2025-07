史坦頓、賈吉齊開轟！　洋基雨後「雷霆萬鈞」10比3大勝水手

▲史坦頓(Giancarlo Stanton)、與賈吉(Aaron Judge)接連開轟。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

台灣時間9日上午,紐約洋基在主場以10比3痛擊西雅圖水手,在三連戰系列賽首戰旗開得勝。比賽一度因雨中斷35分鐘,但中斷後條紋軍打線全面甦醒,靠著史坦頓(Giancarlo Stanton)、威爾斯(Austin Wells)與賈吉(Aaron Judge)接力開轟下打出火力高潮,最終在主場喜迎大勝。

洋基前4局僅從水手王牌吉爾伯特(Logan Gilbert)手中敲出1支安打,直到比賽因雨暫停後進攻才全面爆發;史坦頓在6局下半鎖定一顆偏平滑球轟向右外野擊出3分砲,這發全壘打飛行距離401英呎、擊球初速則高達106.1英哩,為洋基打破僵局,也開啟進攻高潮。

「我們只是把球打進了好球帶中間,」史坦頓賽後說,「就是掌握出棒時機,我想第三輪打擊時也多少有幫助。」

威爾斯隨後從水手後援雷古米納(Casey Legumina)手中轟出2分砲,賈吉則在7局下半補上一發陽春砲,這是他本季第34轟,目前僅落後聯盟全壘打王羅里(Cal Raleigh)2支;羅里同場也在8局上半回敬一發全壘打,賽季累積至36轟。

此役洋基的守備也表現亮眼,佩拉薩(Oswald Peraza)在三壘防區無失誤,並在5局下半敲出場內安打為洋基打回首分,總教練布恩(Aaron Boone)賽後表示:「我認為佩拉薩今天在三壘有幾個很不錯的守備動作,奇澤姆(Jazz Chisholm Jr.)也守得很好,今天內野防守整體表現很不錯。」

NYY - Aaron Judge Solo HR (34) Distance: 345 ft EV: 97.9 mph LA: 36° 82.3 mph sweeper (SEA - RHP Casey Legumina) Would be out in 8/30 MLB parks SEA (0) @ NYY (7) 7th #RepBX pic.twitter.com/evjoiZmXxb

至於剛從傷兵名單回歸不久的史坦頓,也坦言打擊手感逐漸回升:「我想這是正向的幾個步驟,」他說,「試著保持揮棒在球內側,讓球帶點仰角,我最近每場大概有一兩個不錯的打席,接下來要讓這樣的好打席變成四五次,才會有好成果。」

投手方面,洋基菜鳥右投華倫(Will Warren)在多倫多一役狂失8分後強勢反彈,主投5.2局無失分,僅被敲4安、2保送、送出4次三振;「我當時當然是想馬上拋下那場比賽,但老實說每一場比賽,不論好壞都會從中學到一些東西,」華倫表示,「當然,糟糕的比賽會比較痛。」

Cal Raleigh passes Ken Griffey Jr. for the most home runs hit by a Mariner before the All-Star break! #TridentsUp pic.twitter.com/TZ801UvzZJ