史坦頓、賈吉齊開轟！　洋基雨後「雷霆萬鈞」10比3大勝水手

▲史坦頓（Giancarlo Stanton）、與賈吉（Aaron Judge）接連開轟。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

台灣時間9日上午，紐約洋基在主場以10比3痛擊西雅圖水手，在三連戰系列賽首戰旗開得勝。比賽一度因雨中斷35分鐘，但中斷後條紋軍打線全面甦醒，靠著史坦頓（Giancarlo Stanton）、威爾斯（Austin Wells）與賈吉（Aaron Judge）接力開轟下打出火力高潮，最終在主場喜迎大勝。

洋基前4局僅從水手王牌吉爾伯特（Logan Gilbert）手中敲出1支安打，直到比賽因雨暫停後進攻才全面爆發；史坦頓在6局下半鎖定一顆偏平滑球轟向右外野擊出3分砲，這發全壘打飛行距離401英呎、擊球初速則高達106.1英哩，為洋基打破僵局，也開啟進攻高潮。

「我們只是把球打進了好球帶中間，」史坦頓賽後說，「就是掌握出棒時機，我想第三輪打擊時也多少有幫助。」

Big G. Big Blast. pic.twitter.com/311Z7JQ1Tg — New York Yankees (@Yankees) July 9, 2025

威爾斯隨後從水手後援雷古米納（Casey Legumina）手中轟出2分砲，賈吉則在7局下半補上一發陽春砲，這是他本季第34轟，目前僅落後聯盟全壘打王羅里（Cal Raleigh）2支；羅里同場也在8局上半回敬一發全壘打，賽季累積至36轟。

Austin Wells (14)



Opponent: Seattle Mariners

Pitcher: Casey Legumina

Date: 07/08/2025 pic.twitter.com/SI3GRU2YKu — Yankees Home Runs (@NYY_HR) July 9, 2025

此役洋基的守備也表現亮眼，佩拉薩（Oswald Peraza）在三壘防區無失誤，並在5局下半敲出場內安打為洋基打回首分，總教練布恩（Aaron Boone）賽後表示：「我認為佩拉薩今天在三壘有幾個很不錯的守備動作，奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）也守得很好，今天內野防守整體表現很不錯。」

NYY - Aaron Judge Solo HR (34)



Distance: 345 ft

EV: 97.9 mph

LA: 36°

82.3 mph sweeper (SEA - RHP Casey Legumina)

Would be out in 8/30 MLB parks



SEA (0) @ NYY (7)

7th#RepBX pic.twitter.com/evjoiZmXxb — MLB Home Runs (@MLBHRs_) July 9, 2025

至於剛從傷兵名單回歸不久的史坦頓，也坦言打擊手感逐漸回升：「我想這是正向的幾個步驟，」他說，「試著保持揮棒在球內側，讓球帶點仰角，我最近每場大概有一兩個不錯的打席，接下來要讓這樣的好打席變成四五次，才會有好成果。」

投手方面，洋基菜鳥右投華倫（Will Warren）在多倫多一役狂失8分後強勢反彈，主投5.2局無失分，僅被敲4安、2保送、送出4次三振；「我當時當然是想馬上拋下那場比賽，但老實說每一場比賽，不論好壞都會從中學到一些東西，」華倫表示，「當然，糟糕的比賽會比較痛。」

Cal Raleigh passes Ken Griffey Jr. for the most home runs hit by a Mariner before the All-Star break! #TridentsUp pic.twitter.com/TZ801UvzZJ — Seattle Mariners (@Mariners) July 9, 2025

「我們有很多金手套球員守在後面，所以讓打者打出來、讓防守去發揮，是很有信心的策略，」華倫最後補充。