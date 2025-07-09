鄧愷威再演三振秀！5.2局狂飆9K僅失1分　林盛恩連2戰敲長打

▲鄧愷威。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

巨人3A鄧愷威近期轉任先發後展現強勢壓制力，今對戰天使3A投5.2局狂飆9K，僅失1分，無奈隊友打線熄火，終場0比2吞敗。

鄧愷威前3局僅被擊出1安，並製造6次三振，表現犀利。第4局小遇亂流，連續被敲安掉1分，所幸即時止血。第5局再度三上三下並追加2K。進入第6局，先用三振開局，解決第2人後被敲二壘安打，隨後退場。接手投手佩古羅（Joel Peguero）成功化解危機，未再失分。

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此役鄧愷威先發5.2局為本季單場最長局數，共用86球，其中57為好球，被敲4支安打，失掉1分責失，但未獲火力支援，最終承擔敗投。

值得一提的是，鄧愷威近3場先發累計14.2局，僅失1分，送出28次三振，效率驚人。

海盜2A投手陳柏毓同日出賽，對上大都會2A僅投3局，被敲出11支安打，其中包含一發3分砲，總共失掉9分皆為責失，本季最慘一役苦吞第7敗，防禦率升至5.53。

紅人新人聯盟林盛恩火力延續，昨日轟出追平3分砲，今日擔任開路先鋒再掃三壘安打，連續兩戰敲出長打，打擊手感火熱。

海盜高A投手張弘稜後援3局被敲3安，失掉1分（責失），另送出2K與1保送，46球中31顆為好球，製造2次滾地與2次飛球出局。最終球隊以2比4落敗，他承擔敗戰責任，自責分率升至5.70。

