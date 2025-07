喊話要向全世界證明自己　狀元艾頓加盟湖人「喜迎」壓力

▲艾頓披上湖人戰袍喜迎壓力。(圖/取自湖人官網)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

湖人在自由球員市場以2年1660萬美元簽下2018年選秀狀元艾頓(Deandre Ayton),替即將迎接生涯第23季的詹姆斯(LeBron James)打造最後衝冠機會,而對艾頓而言,這次轉隊則帶有更強烈的個人意義。

在加盟湖人的首場記者會上,艾頓毫不避諱地回應一路伴隨他生涯的質疑聲,「這些批評給了我極大的動力,徹底點燃了我的鬥志。」

Deandre Ayton says he chose the Lakers because they have LeBron & Luka and it’s the best for him pic.twitter.com/ugPnkzhTi5