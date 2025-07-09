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喊話要向全世界證明自己　狀元艾頓加盟湖人「喜迎」壓力

▲湖人今與艾頓（Deandre Ayton）簽約完成。（圖／取自湖人官網）

▲艾頓披上湖人戰袍喜迎壓力。（圖／取自湖人官網）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

湖人在自由球員市場以2年1660萬美元簽下2018年選秀狀元艾頓（Deandre Ayton），替即將迎接生涯第23季的詹姆斯（LeBron James）打造最後衝冠機會，而對艾頓而言，這次轉隊則帶有更強烈的個人意義。

在加盟湖人的首場記者會上，艾頓毫不避諱地回應一路伴隨他生涯的質疑聲，「這些批評給了我極大的動力，徹底點燃了我的鬥志。」

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艾頓接著說，「這是我長久以來渴望的驅動力，在身披紫金戰袍的狀態下，我無法逃避，能真正展現我是誰，也能在一些偉大球員的環繞下，更強化我的表現，我體內積蓄了大量能量，想要向全世界證明自己。」

現年26歲的艾頓，生涯至今效力過太陽與拓荒者，平均可繳出16.4分、10.5籃板，儘管尚未入選過明星賽，且經常被認為未達狀元應有的期望，但此次與唐西奇、詹姆斯並肩作戰，或許是他扭轉外界看法的最佳機會。

艾頓也就此加入湖人傳奇長人系譜，從麥肯（George Mikan）、張伯倫（Wilt Chamberlain）、歐尼爾（Shaquille O’Neal）、賈索（Pau Gasol），到剛離隊的戴維斯，湖人始終以擁有頂尖中鋒聞名，艾頓坦言，他非常歡迎這種壓力。

關鍵字： NBA湖人艾頓

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