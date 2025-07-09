林昀儒、鄭怡靜收退賽禮　直接晉級美國大滿貫混雙8強

▲美國大滿貫，林昀儒、鄭怡靜混雙挺進8強。（圖／翻攝自WTT世界乒聯）

記者游郁香／綜合報導

台灣「黃金混雙」林昀儒、鄭怡靜原本今（9）日要出戰混雙16強賽，對手是瑞典第6種子卡爾松（Kristian Karlsson）、卡爾柏格（Christina Kallberg），但對手因傷退賽，小林與學姐直接晉級8強，下一輪將與日本新星組合松島輝空、張本美和爭4強門票。

曾在東京奧運攜手奪銅的林昀儒、鄭怡靜今年重新搭檔，兩人在5月的世錦賽止步8強，本周來到美國參加大滿貫賽，混雙首輪僅花16分鐘，就以11比3、11比3和11比4輕鬆過關，兩人銜接流暢，狀態相當不錯。

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原本林昀儒、鄭怡靜今日要與瑞典第6種子卡爾松、卡爾柏格爭搶8強門票，但卡爾森出現傷勢，已經退出混雙與男雙賽事，台灣組合直接以3比0挺進8強，下一場將與日本新星組合松島輝空、張本美和爭搶4強席次。

▲WTT美國大滿貫賽，台灣一姐鄭怡靜晉級女單16強。（圖／翻攝自微博／WTT世界乒聯）

18歲的松島輝空與17歲的張本美和是日本極力培養的潛力新星，兩人榮膺本屆混雙第4種子，首輪輪空，次輪只花20分鐘就以3比0橫掃美國組合瑞許（Nandan Naresh）、陳伊依，實力不容小覷。

另外，鄭怡靜凌晨在女單次輪賽事中以3比1輕鬆擊敗烏克蘭選手佩索絲卡（Margaryta Pesotska），順利前進16強，接下來要對上世界第5的中國21歲女將蒯曼，雙方今年已交手兩次，各拿1勝。