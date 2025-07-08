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首輪就是要黃暐傑！葉君璋笑揭選秀當天內幕　保守估計9月加入

▲▼ 黃暐傑。（圖／取自小聯盟官網）

▲ 黃暐傑。（圖／取自小聯盟官網）

記者王真魚／新北報導

味全龍今年選秀首輪指名旅美投手黃暐傑，轉播畫面拍到總教練葉君璋在按滑鼠指名那一刻，笑得合不攏嘴，今天賽前也還原當時狀況。他直言，選秀首輪不二人選就是黃暐傑。

據了解，在選秀之前，黃暐傑一直有在天母跟隨味全龍練球，葉總今天證實，確實有接過他幾次的球，當時就有預感他其實有機會回復到過往身手，「就差實戰狀態。」

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6月底的選秀現場，台鋼雄鷹狀元指名韋宏亮，富邦悍將則選高中捕手張育豪。味全在準備按滑鼠前討論一番，葉總藏不住笑容，最終指名黃暐傑。

原先外界預期黃暐傑是落在第二輪，也傳出味全首輪曾考慮韋宏亮。不過今年被視為「小年」，葉總強調球隊傾向選擇「掌握度較高」的選手。

他在選秀當天就表示，球隊一直有關注黃暐傑的投球進度，對他的身體與恢復狀況已有一定了解。

事實上，樂天桃猿在首輪選進鍾亦恩，也抱持相同策略。當時曾偉喆掉到眼前，雖然有機會選進，但球隊考量其出賽樣本數較少，最終仍選擇較有把握的鍾亦恩。

味全龍目前積極與黃暐傑談約。葉總先前透露，進度正常的話，8月中以前有機會在一軍看到黃暐傑，不過他今天受訪表示，保守估計的話還是要等到9月初，屆時球團應該會更需要他。

葉總期待黃暐傑加入後，能夠補足牛棚戰力，「老實說，我們投手這一環真的是現在較為不足的地方，我認為他有一定的心理素質，就看他的身體能力能夠回復多少。」

至於當天指名笑得好開心，葉總笑說，當時只是開玩笑說，「要不要按一下棄權？」

黃暐傑與味全龍持續談約，領隊丁仲緯表示，已經有和經紀公司交換意見，也針對合約架構做討論，「年薪、月薪以及合約長度都是討論重點，合約長度也沒設限，就看雙方怎麼談。」其他指名選手也有陸續展開談約。

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